Ngày 23/4, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Quy Nhơn cho biết đang vào cuộc điều tra, xác minh xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi tông vào một người đi xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành tối 22/4.

Ô tô phóng nhanh va chạm với xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường (Ảnh cắt từ clip).

Theo clip do một tài xế taxi ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối 22/4 trên đoạn đường trung tâm Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn (đối diện Quảng trường trung tâm Quy Nhơn).

Sau cú tông, người đi xe máy văng xuống đường, nằm bất động. Tài xế lái ô tô (không rõ biển số) không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy ô tô chạy với tốc độ khá nhanh; người điều khiển xe máy băng qua đường dường như cũng thiếu quan sát.

"Sáng nay 23/4, CSGT Công an thành phố Quy Nhơn chưa ghi nhận có trường hợp nào đến cơ quan trình báo liên quan đến vụ tai nạn trên. Do clip đăng tải trên mạng xã hội không rõ biển số xe ô tô nên đơn vị đang trích xuất camera an ninh khu vực gần đó để truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn", một lãnh đạo CSGT thành phố Quy Nhơn thông tin.