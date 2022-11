Ô tô gắn biển xanh hết đăng kiểm tông chết nữ sinh ở Phú Quốc

Sáng 15/11, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ tài xế ô tô 29 tuổi gây tai nạn làm một nữ sinh thiệt mạng, một người đàn ông bị thương. Nhà chức trách đã dựng lại hiện trường để làm rõ nguyên nhân gây sự việc.

Xe gắn biển xanh gây tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, 21h ngày 14/11, ông Đ. (41 tuổi, ở An Thới, Phú Quốc), điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ, đến đoạn khu phố 4, phường An Thới, bất ngờ bị ô tô BKS màu xanh do tài xế Thép điều khiển tông phía sau, khiến ông này bị thương.

Không dừng lại, ô tô phóng đến trước trường THPT An Thới thì va chạm tiếp với xe máy thứ 2 do em Mỹ Q. cầm lái, làm nữ sinh thương nặng, qua đời vào sáng 15/11.

Xe gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm (Ảnh: CTV)

Sau khi gây tai nạn, anh Thép bỏ ô tô rời hiện trường. Tài xế này làm nghề sửa xe trên địa bàn.

Được biết, ô tô gắn BKS xanh trên từng thuộc đăng ký của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, đã bán hóa giá cho cá nhân trên địa bàn Phú Quốc nhưng chưa đổi biển.