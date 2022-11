Ô tô đang đậu bên đường bị tông văng xuống ao

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 8/11, chiếc xe bồn (loại chở khí hóa lỏng) lưu thông trên tuyến đường thuộc xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) theo hướng khu công nghiệp Khánh An ra cầu Khánh An.

Chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng (Ảnh: CTV).

Khi đến khu vực ấp 7, xe bồn tông trúng đuôi xe ô tô 7 chỗ (chở công nhân làm công trình) đang đậu bên lề đường. Cú tông mạnh đã đẩy xe 7 chỗ đi một đoạn khoảng chục mét rồi văng xuống ao gần đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc không có ai ở bên trong xe 7 chỗ.

Chiếc xe ôtô 7 chỗ bị xe bồn tông văng xuống ao (Ảnh: CTV).

Xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo UBND xã Khánh An cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.