Ô tô đang chạy bốc cháy dữ dội, cả gia đình thoát chết trong gang tấc

Ông Phan Bá Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An - cho biết vụ việc xảy ra chiều 15/5.

Ô tô đang chạy bỗng bốc cháy dữ dội (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 15/5, ô tô mang biển kiểm soát 37M - 55.XX do anh N.T.H. (SN 1985) trú ở xã Cát Văn, huyện Thanh Chương điều khiển di chuyển trên quốc lộ 46C. Khi xe đi đến địa phận xóm Liên Khai, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, anh H. cùng vợ và 2 con nhỏ nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài; đồng thời hô hoán người dân xung quanh ứng cứu.

Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7 huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kèm theo gió mạnh nên chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu cháy rụi.

Tại hiện trường, có nhiều rơm rạ trên đường, theo nhận định nguyên nhân ban đầu có thể chiếc xe bị rơm rạ quấn vào dẫn đến vụ cháy.