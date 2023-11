Ô tô đâm vào lan can làm 2 người chết: Tài xế dương tính với ma túy

Chiều 15/11, Công an huyện M'Đrắk cho biết đã tạm giữ hình sự Đinh Anh Tài (SN 1998, tỉnh Gia Lai) để điều tra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Hai ngày trước, Trần Quốc C. (tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô BKS 79A-455.35 chở 3 người bạn đến tỉnh Gia Lai chơi. Có việc đột xuất muốn về lại tỉnh Khánh Hòa nhưng do đã uống rượu bia nên C. nhờ Đinh Anh Tài điều khiển xe chở mình và 3 người bạn.

Khoảng 2h ngày 14/11, Tài điều khiển ô tô BKS 79A-455.35 chở những người trên về Khánh Hòa. Đến 9h cùng ngày, ô tô do Tài điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Trang, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), đã tông vào lan can bên phải đường. Vụ tai nạn làm Trần Quốc C. và Võ Văn Q. tử vong, 3 người còn lại bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người chết, 3 người bị thương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tài không làm chủ được tốc độ, thiếu chú ý quan sát nên ô tô tông vào lan can đường bộ. Cơ quan công an cũng thông tin qua test nhanh xác định tài xế Tài dương tính với chất ma túy.