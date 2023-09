Ô tô chở học sinh buộc phải có màu sơn nhận diện?

Trong dự thảo lần 4 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất quy định về "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với ô tô đưa đón học sinh".

Cụ thể, tại Điều 46 của dự thảo lần 4, ô tô đưa đón học sinh phải đáp ứng các yêu cầu: Bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, có niên hạn sử dụng không quá 15 năm, có thiết bị đèn cảnh báo hoặc đăng ký màu sơn để nhận diện;

Ô tô sử dụng để đưa đón học sinh tiểu học hoặc mầm non phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc phải sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi học sinh, kính xe bảo đảm có thể quan sát rõ phía trong xe từ bên ngoài.

(Ảnh minh họa: Tiền phong).

Bộ Công an đề xuất khi đưa đón học sinh tiểu học và mầm non phải bố trí tối thiểu một người quản lý trên mỗi xe để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Trường hợp sử dụng ô tô có sức chứa trên 24 chỗ để đưa đón học sinh mầm non, phải bố trí tối thiểu 2 người.

Đối với lái xe và người quản lý học sinh, Điều 46 của dự thảo yêu cầu cơ sở giáo dục, đào tạo phải xây dựng, tập huấn những người này, đảm bảo phải nắm vững, thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh.

"Xe đưa đón học sinh được ưu tiên trong tổ chức, phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí nơi dừng, đỗ tại khu vực trường học và tại các điểm trên lộ trình đưa đón học sinh", khoản 5, Điều 46 của dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ nêu rõ.