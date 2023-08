Ở nhà với cha dượng, bé trai 2 tuổi tử vong nghi do sặc sữa

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đã vào cuộc điều tra vụ bé 2 tuổi tử vong, nghi do sặc sữa khi ở nhà cùng cha dượng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/8, anh N.T.T. (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) đang ở nhà trông bé O. (2 tuổi) con trai riêng của chị T.T.T.X. (24 tuổi, ở chung với Tuấn) ở xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp (Bình Phước).

Thời điểm bé O. đang nằm uống sữa bình dưới nền nhà, anh T. bế vào giường cho O. tiếp tục uống. Được một lúc, anh T. phát hiện bé nằm bất động trên giường, sữa chảy ra từ mũi và miệng.

Anh T. bế bé lên nhà người thân gần đó rồi hô hấp nhân tạo, đi cấp cứu nhưng O. đã tử vong.