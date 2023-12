Nút giao phức tạp nhất về giao thông ở Bình Dương được tháo gỡ

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT743 từ 4 lên 6 làn xe được UBND tỉnh Bình Dương khởi công vào tháng 10/2015. Dự án dài khoảng 12km đi qua TP Thuận An và TP Dĩ An với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án hứa hẹn khi đưa vào sử dụng sẽ giải quyết được tình trạng kẹt xe kéo dài, giảm thiểu tai nạn giao thông. Khi dự án được triển khai, công tác giải phóng mặt bằng được phần lớn người dân đồng tình và bàn giao để chủ đầu tư thực hiện.

Hai căn nhà thời điểm chưa bàn giao mặt bằng (Ảnh: Phạm Diện).

Tuy nhiên, tại khu vực ngã sáu An Phú, TP Thuận An có 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khiến việc thi công bị ảnh hưởng, giao thông qua đây thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe do nút thắt cổ chai.

Sau nhiều tháng nằm án ngữ, mới đây, ngày 21/12, mặt bằng đã được bàn giao. Hai căn nhà được tháo dỡ, các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện triển khai thi công. Khu vực ngã sáu An Phú chỉ cách đường Mỹ Phước - Tân Vạn khoảng 50m.

Hàng ngày, hàng nghìn phương tiện lưu thông qua khu vực vào các khu công nghiệp trên địa bàn và di chuyển về Đồng Nai, TPHCM. Nơi đây được xem là một trong những nút giao phức tạp nhất về giao thông tại Bình Dương.

Do vướng hai căn nhà, đoạn ngã sáu An Phú hướng từ TP Dĩ An về TP Tân Uyên thường xuyên xảy ra kẹt xe (Ảnh: Phạm Diện).

Người đàn ông bán tiệm tạp hóa gần ngã sáu An Phú, cho biết, từ ngày đường ĐT743 được mở rộng lên 6 làn xe, khu vực ngã sáu mở rộng lên 10 làn đã giảm đáng kể tình trạng kẹt xe.

Tuy nhiên, do 2 căn nhà nằm án ngữ nên cứ chiều đến thì tại khu vực ngã sáu lại xảy ra tình trạng kẹt xe khiến người dân khốn khổ mỗi khi lưu thông qua đây.

"Mặt bằng đã được bàn giao, hai căn nhà đã được tháo dỡ, điều này đồng nghĩa với việc đơn vị thi công sẽ sớm hoàn thiện nốt phần còn lại tại đây và hy vọng sẽ không còn xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm", người đàn ông chia sẻ.

Hai căn nhà được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng (Ảnh: Phạm Diện).

Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Dương, để giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe thường xuyên tại khu vực ngã sáu An Phú (TP Thuận An), cơ quan chức năng dự kiến làm cả hầm chui và cầu vượt tại khu vực này.