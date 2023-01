(Dân trí) - Trưa 28/1 (tức mùng 7 Tết âm lịch), rất đông người dân và du khách thập phương đổ về đền Bà Chúa Kho ở phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) để "vay tiền", xin lộc đầu năm.

Nườm nượp người dâng "vàng" xin lộc, "vay tiền" Bà Chúa Kho đầu năm (Video: Quân Đỗ).

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 14h ngày 28/1, hàng nghìn người dân và du khách đổ về đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) thắp hương, dâng lễ để "vay vốn" làm ăn hoặc xin "lộc rơi, lộc vãi" mong cho cả năm được thuận buồm xuôi gió.

Trước khi vào làm lễ, một số người dân cho biết đã mua mâm lễ với dịch vụ trọn gói bao gồm mâm cỗ, có cả kèm người bưng mâm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Viện, Trưởng ban quản lý Khu di tích đình, đền, chùa khu Cổ Mễ (TP Bắc Ninh) cho biết, sau 2 năm dịch bệnh nhà đền phải đóng cửa. Năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát nên dự kiến du khách thập phương sẽ đến đền Bà Chúa Kho rất đông.

Vì vậy, BQL di tích đã phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông từ xa. Còn bên phía trong đền được bố trí nhân viên bảo vệ phối hợp với công an để đảm bảo an ninh, trật tự cho du khách đến làm lễ được thuận tiện và an toàn.

Hàng trăm người chen chân sắp lễ dâng lên Bà Chúa Kho, chủ yếu là người buôn bán, kinh doanh đến cầu xin làm ăn gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Người dân quan niệm rằng, đầu năm đến làm lễ "vay tiền", cuối năm quay lại "trả nợ" sẽ giúp việc kinh doanh, buôn bán được thuận lợi. Vì vậy, trong những ngày đầu năm hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về đây sắm sửa lễ vật dâng Bà Chúa Kho, tùy theo mức độ "vay vốn" sẽ sắp lễ to hay nhỏ.

Một số người dân sửa soạn các mâm "vàng" lớn dâng lên Bà Chúa Kho trong buổi chiều ngày 28/1.

Tại khu vực ngoài sân đền luôn đông đúc người dân đứng chờ đợi để hạ lễ.

Đền Bà Chúa Kho là một trong những di tích cổ kính gắn liền với hàng nghìn năm lịch sử của vùng đất Kinh Bắc. Từ lâu ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian linh thiêng "sở cầu đắc cầu, sở nguyện đắc nguyện".