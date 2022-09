Nước lũ chảy cuồn cuộn trên quốc lộ 1A, Hà Tĩnh cấm phương tiện qua lại

Sáng 30/9, ông Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lam bị ngập sâu.

Tình trạng này xuất hiện từ rạng sáng cùng ngày. Đoạn ngập kéo dài 50m, sâu nhất khoảng 30cm, nước chảy xiết.

Hình ảnh nước lũ chảy cuồn cuộn trên quốc lộ 1A (Video: Đức Xuân).

Trước tình hình nêu trên, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, chính quyền xã cắm biển cấm đường. Các đơn vị cắt cử người túc trực 24/24h để ngăn chặn người và phương tiện di chuyển qua vùng nguy hiểm.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo đường tránh thị xã Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngập nặng (Ảnh: Đức Xuân).

Nước chảy xiết qua quốc lộ 1A (Ảnh: Đức Xuân).

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc hoàn lưu bão số 4 kết hợp áp cao lục địa tăng cường yếu, từ 19h ngày 27/9 đến 13h ngày 29/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mực nước lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông Lam dâng cao. Nhiều địa phương bị ngập. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó.

Hà Tĩnh cắm rào chắn, cắt cử lực lượng túc trực, cấm phương tiện qua lại đoạn đường ngập (Ảnh: Đức Xuân).

Trong đó có nội dung chỉ đạo các địa phương tùy theo diễn biến thời tiết và mức độ ảnh hưởng để chủ động tổ chức sơ tán người dân ở các vùng có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

"Bằng mọi cách tiếp cận đến các hộ dân đang bị cô lập để nắm bắt thông tin, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân khi cần thiết", nội dung công điện nhấn mạnh.