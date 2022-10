Nước dâng cao tận nóc nhà, gần 4.000 dân phải sơ tán

Quảng Trị cũng đang chịu cảnh ngập lụt diện rộng (Ảnh: N.H.)

Chiều tối 15/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, mưa lớn trong những giờ qua đã khiến lũ trên các sông lên nhanh gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều địa phương.

Mưa lũ gây ngập tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị (Ảnh: M.Đ).

Mưa lũ cũng đã làm 1.318 nhà dân bị ngập từ 0,3-1m, có nơi đã ngập trên 1m, chủ yếu ở huyện Hải Lăng với trên 900 nhà, còn lại ở các huyện Triệu Phong, Đakrông và thị xã Quảng Trị.

Hiện tỉnh Quảng Trị đã lên phương án sơ tán 14.341 hộ dân với 53.005 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng bị ngập đến tầng 1 (Ảnh: H.H).

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị cũng đã sơ tán, di dời 1.205 hộ với 3.835 nhân khẩu sinh sống ở vùng thấp trũng ven sông, vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất, tập trung ở các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị đến nơi an toàn.

Nước lũ nhấn chìm khu dân cư tại Quảng Trị (Video: Hoàng Hiệp)

Trong những giờ qua, tại tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, do đó lũ trên các sông lên nhanh. Lũ trên các sông Ô Lâu, Thạch Hãn đã vượt báo động 3, lũ trên các sông khác ở mức trên báo động 1, dưới báo động 2. Dự báo, địa phương tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Nhiều căn nhà nước dâng tận nóc (Ảnh: H.H).

Ngày 15/10, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Yêu cầu các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó mưa lũ; triển khai ngay công tác sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, phòng chống ngập úng vùng thấp trũng và khu vực đô thị; có phương án bố trí các điểm sơ tán dân đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Mực nước sông tại Quảng Trị tiếp tục dâng cao (Ảnh: H.H).

Lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Ngoài ra cũng chủ động nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân ở những nơi có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng cứu trợ các hộ dân có nguy cơ bị thiếu đói, xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển, cắm biển cảnh báo sạt lở, ngập sâu.

Một số hình ảnh ngập lụt nghiêm trọng ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị:

Người dân tự đóng bè sơ tán người và tài sản (Ảnh: N.H).