Nữ sinh nhặt được súng và 18 viên đạn ở Ninh Thuận

Ngày 23/10, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã tiếp nhận một khẩu súng ngắn loại K54 hiệu M1911 cùng 18 viên đạn từ một nữ sinh 15 tuổi trên địa bàn.

Súng và đạn được em Minh giao nộp cho công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào ngày 22/10, Trương Lê Hải Minh, SN 2009, trú tại phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, đã nhặt được một túi chứa súng và 18 viên đạn khi đang lưu thông trên đường.

Nhận thức súng và đạn là vật dụng cấm, Minh đã chủ động giao nộp cho Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm theo quy định. Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ trong nhân dân. Đơn vị này cũng kêu gọi người dân chủ động giao nộp và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vật liệu nổ để đảm bảo an ninh trật tự.