Nữ sinh lớp 8 tử nạn khi được cha chở tới trường

Dân trí Khi đang được cha đưa đến trường bằng xe máy thì bất ngờ nữ sinh bị xe khách húc văng, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 8 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 23/4, em Võ Thị Xuân M. (học sinh lớp 8 của trường THCS Phú Thạnh) đang được cha chở đi học bằng xe máy; khi di chuyển trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) thì bị xe khách 29 chỗ chạy cùng chiều húc từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe khách biển kiểm soát 51B-032.89 do tài xế Nguyễn Thành Dũng Em (SN 1972) điều khiển tiếp tục đâm gãy cột đèn chiếu sáng ven đường rồi lao vào dải phân cách trước khi dừng lại.

Hậu quả cả 2 cha con nữ sinh bị văng ra đường, em M. tử vong tại chỗ, người cha bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, đầu xe khách lõm sâu, xe máy hư hỏng nặng. Trụ đèn chiếu sáng, dây điện nằm ngổn ngang chắn ngang QL1. Sách vở của nữ sinh rơi vãi trên đường.

Đầu xe khách bị lõm sâu, xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Phước Thạnh cùng Công an TP Mỹ Tho điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cường Vinh