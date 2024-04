Nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị bạn đánh thương tích, biểu hiện trầm cảm

Chiều 16/4, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Lương Thị Thanh Hiền, mẹ nữ sinh N.M.N. (học sinh lớp 12 trường THPT thị xã Bình Long, Bình Phước) cho biết đang đưa con gái từ TPHCM về Bình Phước để tiếp tục điều trị.

N. đã bị một nhóm bạn học chung lớp đánh vào tối 8/4 tại một trung tâm dạy tiếng Anh thuộc KP Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long.

Chị Hiền cho biết thêm, N. vẫn còn chóng mặt khi đi lại. Sáng 16/4, con gái chị tái khám tại Bệnh viện Tâm thần, bác sĩ thông tin, tình trạng của N. cần phải điều trị lâu dài và phải bảo lưu việc học hành.

Tuy nhiên, do N. còn hai kỳ thi sắp tới nên gia đình xin bác sĩ kê thuốc về uống. Nếu tình trạng bé ổn, bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị sau.

N. nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Người nhà cung cấp).

Theo chị Hiền, sau khi xảy ra vụ việc con gái bị bạn đánh, chị đã lên công an trình báo và chỉ yêu cầu các bạn đánh con mình phải xin lỗi, sau này không được đánh nữa và bồi thường tiền điều trị thương tích; nhưng sau khi về nhà, N. liên tục bị nôn, ói.

Sau 2 ngày điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Bình Long, gia đình đã đưa nữ sinh lên Bệnh viện nhân dân 115 (TPHCM) cấp cứu và được chẩn đoán tổn thương nông ở đầu, tổn thương nội sọ.

Chiều 12/4, N. xuất viện nhưng tâm lý không tốt nên gia đình tiếp tục đưa nữ sinh đến Bệnh viện Tâm thần. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh đang trong giai đoạn trầm cảm nặng, không có các triệu chứng loạn thần. N. vẫn đang được kê đơn thuốc điều trị.

"Chiều nay, cán bộ Công an phường An Lộc có gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con gái tôi. Ngày mai, tôi sẽ ra làm việc với công an để trình báo về vấn đề liên quan đến con gái", chị Hiền nói.

Trước đó, ngày 15/4, bà ngoại của bé cũng đã đến công an để lấy lời khai. Về lý do con gái bị đánh, chị Hiền cho biết, có thể trước đó, nhóm của N. có 5 người chơi chung với nhau. Sau đó, N. và người bạn tên V. tách ra khỏi nhóm nên xảy ra mâu thuẫn.

UBND thị xã Bình Long đã nắm vụ việc trên và đã chỉ đạo cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm.