Nữ cán bộ công an vượt 60km để hiến máu, cứu 3 bệnh nhi

Ngày 2/3, Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), cho biết 3 cán bộ công an tình nguyện hiến máu, cứu bệnh nhi gồm Trung tá Y Cảnh Niê, Trưởng Công an xã Đắk Sôr; Đại úy Y Nguyên Bu Tông, cán bộ Công an xã Quảng Phú và Thượng úy H'Hà Niê, cán bộ Công an thị trấn Đắk Mâm.

Trước đó, Công an huyện Krông Nô nhận được thông tin 3 bệnh nhi bị bệnh tan máu bẩm sinh, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

3 cán bộ công an hiến máu tặng cho 3 bệnh nhi (Ảnh: Minh Quỳnh).

Do nguồn máu tại bệnh viện đang khan hiếm, các bệnh nhi cần máu gấp để điều trị nên người nhà các bệnh nhi đã đề nghị sự giúp đỡ của Công an huyện Krông Nô.

Sau đó, Công an huyện Krông Nô đã huy động 3 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nữ Thượng úy H'Hà Niê, vượt quãng đường 60km đến tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để hiến máu.

Sau gần 1 tuần được điều trị tích cực, với số máu do các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Nô hiến tặng, sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định.

Theo Công an huyện Krông Nô, tháng 7/2023, đơn vị này ra mắt mô hình "Chiến sĩ đỏ tình nguyện".

Đến nay, mô hình đã có gần 300 thành viên là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và nhân dân, trong đó có 2 cán bộ công an có nhóm máu hiếm.