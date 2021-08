Nữ cán bộ chống dịch: "Con công an, ba mẹ trực chiến, ở nhà tự chăm nhau"

Dân trí Dòng nhật ký của Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng là những tâm sự, chia sẻ, sự trăn trở khi viết về những cán bộ trong đơn vị đang ngày đêm chống dịch Covid-19.

Những ngày này, TP Đà Nẵng cùng cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19 với mong muốn sớm khống chế dịch bệnh, trả lại sự bình yên cho người dân. Không biết bao nhiêu ngày rồi, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch chưa được nghỉ ngơi.

Được sự đồng ý của Thượng tá Phan Minh Mẫn, Dân trí trích đăng nhật ký của Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) - những tâm sự, những sẻ chia, sự trăn trở với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đang ngày đêm chống dịch bệnh.

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) thăm hỏi các cán, bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch (Ảnh: M.M.)

"….1h30 sáng, tôi vẫn không tài nào chợp được mắt, dù lòng đã tự nhủ phải cố ngủ đi một chút, cuộc chiến với "giặc" Covid-19 chắc còn dài hơi lắm... Nhưng rồi cuối cùng tôi lại ngồi đây, viết những dòng này, bởi đêm nay là một đêm đặc biệt - Kỷ niệm 76 năm "Ngày Truyền thống công an nhân dân". Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trước đó đã gửi thư nhắn nhủ toàn thể cán bộ công an thành phố thông báo dịp này công an thành phố "không tổ chức lễ, không có hoa tươi, chỉ có sự bình yên của Nhân dân mới thực sự là điều ý nghĩa.

Bức "tâm thư" được gửi tới Công an 7 phường với 22 chốt cứng trên địa bàn quận Sơn Trà trong đêm muộn thật sự món quà vô cùng ý nghĩa với những người lính đã vô cùng vất vả trong suốt thời gian qua. Nhận thư, công an cơ sở, ai cũng rưng rưng xúc động dù bình thường, trong gian khổ, hiểm nguy, thậm chí hy sinh, những người lính chúng tôi không dễ gì rơi nước mắt…

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) trao thư của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt nhân Ngày Truyền thống công an nhân dân (Ảnh: M.M.).

Thêm một ngày trôi qua, một ngày trong gần 600 ngày kể từ khi dịch bùng phát, những người lính của tôi chưa từng một ngày ngơi nghỉ. Nhưng trong "trận chiến quyết định" 7 ngày "đóng băng" thành phố "ai ở đâu ở yên đấy" để bóc tách, cô lập F0, truy vết F1, F2… trong cộng đồng, sớm khống chế dịch để trả lại sự bình yên của thành phố, nhiệm vụ của lực lượng y tế và công an lại vất vả, nặng nề hơn gấp bội.

Ngoài tăng cường chốt chặn, lực lượng còn tổ chức nhiều tổ tuần tra 24/24h mỗi ngày. Nhiều lúc dừng lại giữa bộn bề công việc, tôi chợt nghĩ, không hiểu sức mạnh ở đâu giúp chúng tôi hoàn thành khối lượng công việc lớn đến thế? Nếu như đó không phải là tình yêu với dải đất bên bờ Đông và thành phố biển thân yêu này, với niềm tin chiến thắng dịch Covid-19 để đem lại bình yên cho nhân dân, để cuộc sống lại trở lại bình thường!

Những đồng nghiệp của tôi, họ cũng có gia đình, cha mẹ già để phụng dưỡng, có con thơ để chăm sóc. Vậy mà đã bao ngày họ trực chiến, ngày đêm bám chốt, tuần tra ngày phơi nắng trên 40 độ C, đêm nằm sương, làm mồi cho muỗi đói. Họ không chỉ là những nam thanh niên sức dài vai rộng mà cả những cán bộ, chiến sĩ nữ cũng không ngần ngại tuyến đầu, cũng xông pha đứng chốt, tuần tra, tuyên truyền khản giọng giữa trưa nắng gắt chỉ mong bà con "ai ở đâu ở yên đấy".

Các cán bộ, chiến sĩ công an đang ngày đêm bám chốt, tuần tra ngày phơi nắng trên 40 độ C, đêm nằm sương (Ảnh: M.M.).

Nhiều đồng nghiệp nữ Công an quận Sơn Trà vất vả, hy sinh nhiều thứ và chịu thiệt thòi nhiều hơn các đồng nghiệp nam vì ở họ còn bổn phận và thiên chức của người phụ nữ ... Thậm chí, cả những chị nuôi ở các bếp ăn tập thể cũng xách ba lô lên trực tại đơn vị để chăm lo từng bữa ăn cho anh em đủ sức chiến đấu.

Họ là những người vợ, người mẹ buộc phải rời xa con cái, gia đình, gác lại tất cả để 24/24h có mặt tại đơn vị thực hiện nhiệm vụ và tranh thủ lo cho dân, lo ba bữa cơm cho đồng đội, lo dọn dẹp doanh trại, lau chùi sàn nhà sạch sẽ để có chỗ cho anh em ngủ tạm, phục hồi sức khỏe.

Kể ra thì đơn giản vậy nhưng họ làm quần quật từ 5h sáng cho đến khuya, nhiều lúc chỉ huy phải "bắt" đi nghỉ để có sức. Vậy mà họ nói tỉnh khô: "Vất vả như này sao bì được anh em đứng chốt dãi dầm mưa nắng, hiểm nguy".

Trong dòng nhật ký của mình, Thượng tá Phan Minh Mẫn nhắc nhiều đến sự vất vả của các cán bộ, chiến sĩ nữ (Ảnh: M.M.).

Biết chị nuôi Cao Thị Bích Trâm (chồng công tác ở Công an phường Mân Thái) có con nhỏ nhưng đã lên cơ quan trực chiến từ 30/7 đến nay chưa về nhà để chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Tôi hỏi các cháu nhỏ phải làm sao? Chị cười nói: "Dạ con công an mà chú, các cháu biết tự lập từ nhỏ nên cũng đỡ lo. Ba mẹ trực chiến hết các cháu tự chăm sóc nhau ạ".

Hầu hết các gia đình nữ cán bộ công an đều vậy, họ đều tập cho con mình biết tự chăm sóc cho bản thân và quan tâm đến người khác! Thương cho các cháu là "con của công an", thương những người cha, người mẹ có con là công an, họ không được thường xuyên ở bên con cái mà còn luôn phải lo lắng, nơm nớp sợ hiểm nguy cho con mình!

Những đồng nghiệp nữ Công an quận Sơn Trà - họ mỗi người, mỗi công việc dù ở "tuyến đầu" hay ở "tuyến sau" đều luôn nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ. Không phải mình đồng, da sắt, áp lực và cường độ giải quyết công việc quá cao nên trải qua 20 ngày, nay nhiều người đã phải nhập viện vì kiệt sức.

Họ là những người được gọi là "tuyến sau" - đơn vị hậu cần, nhưng họ vẫn trực chốt, tuần tra, khi hết ca trực lại tiếp tục công tác chăm lo y tế, hậu cần, tìm nguồn hỗ trợ, rau xanh, thực phẩm, cân đo đong đếm phân bổ cho các đơn vị cho phù hợp, kịp thời… Mọi công việc đều không nề hà, cứ làm việc mà không kịp nghĩ suy thiệt hơn cho riêng mình.

Một ngày Truyền thống của ngành trôi qua lặng lẽ và tất bật. Tất cả chúng tôi đều quyết tâm hướng đến mục tiêu lớn: cho người dân được an yên trong nhà, cho việc phong tỏa cô lập các F0 và lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 đạt yêu cầu, mục tiêu "sự bình yên của nhân dân mới thực sự là điều ý nghĩa". Vì ý nghĩa đó, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cống hiến mà không chút ngại ngần…

Chỉ là, thấy thương chi lạ những đồng nghiệp nữ ở đơn vị của tôi! Hãy cùng cố lên nhé, mạnh mẽ và thương yêu, đoàn kết sát cánh bên nhau, giữ vững đội hình chiến đấu! Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!"

Sơn Trà, 2h30 sáng 20/8/2021.

Khánh Hồng (ghi)