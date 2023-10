"Nở rộ" dịch vụ lái xe hộ cho khách nhậu tránh bị CSGT phạt

Từ khi Nghị định 100 ra đời năm 2019, nhiều ứng dụng lái xe hộ, cho thuê tài xế "nở rộ" trên các nền tảng số, mạng xã hội giúp người dân có thêm lựa chọn khi về nhà sau các buổi liên hoan, ăn uống bằng ô tô riêng.

Tâm sự của những người đi nhậu

Hơn 22h ngày 8/10, tại một nhà hàng trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), anh Võ Quý (ngụ Thừa Thiên Huế) có buổi gặp với nhóm bạn đồng hương nên "ngà ngà trong men say". Anh lấy điện thoại, vào ứng dụng dịch vụ lái xe hộ, thuê một tài xế đến nhà hàng chở về.

Trong lúc chờ đợi tài xế đến, anh Quý kể trước đây đi tiếp khách lỡ có uống bia phải gửi ô tô lại. "Mình tiếp khách cũng có uống vài lon bia. Uống ít mình vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà an toàn nhưng lỡ may gặp CSGT là bị phạt khá nặng và giữ xe, ảnh hưởng đến công việc của công ty. Thuê lái xe thế này vừa về nhà an toàn mà không phải gửi ô tô lại quán, rất tiện lợi", anh Quý nói.

Một Fanpage trên mạng xã hội quảng cáo về dịch vụ lái xe hộ (Ảnh: Chụp màn hình).

Đợi khoảng 20 phút, tài xế tên Tánh đi xe ôm đến, giới thiệu là tài xế của ứng dụng lái xe hộ anh Quý vừa đặt. Anh Tánh chào hỏi chủ xe và lấy chìa khóa ô tô của anh Quý chở chủ xe về. Với đoạn đường từ quận 3 về cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) vào khung giờ sau 22h, anh Quý phải trả cho tài xế 400.000 đồng.

Việc xuất hiện nhiều ứng dụng cho thuê tài xế, lái xe hộ giúp cho khách chủ động trong việc đi lại, đảm bảo đúng luật giao thông và an toàn cho xã hội.

Ông Phạm Văn Kỳ, giám đốc một doanh nghiệp kiến trúc cảnh quan, cho biết, bản thân thường xuyên phải tiếp khách. Việc gặp gỡ bạn bè, đối tác khiến ông không thể từ chối vài ly bia. Khi đã uống bia rồi lái xe về rất nguy hiểm nên ông Kỳ thường vào ứng dụng thuê tài xế đến chở về nhà trên chiếc xe của mình.

Còn anh Lê Văn Lâm, kỹ sư xây dựng tại TP Biên Hòa, cho biết, trước đây khi gặp đối tác lỡ "chén chú chén anh", anh gửi ô tô tại nhà hàng, đi Grab về. Tuy nhiên sáng hôm sau mất thời gian quay lại lấy, ô tô để ở quán qua đêm cũng không an tâm nên dịch vụ thuê tài xế anh đánh giá rất thuận lợi.

Thuê tài xế, vừa an toàn vừa tránh bị phạt

Trong hai năm trở lại đây, số lượng ứng dụng lái xe hộ tăng mạnh. Đặc biệt tại các thị trường tiềm năng: Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Thời gian qua, khi lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện khi hơi thở có nồng độ cồn, các ứng dụng này lại hoạt động hiệu quả hơn.

Tài xế một ứng dụng lái xe hộ giúp khách hàng lên xe (Ảnh: Phú Việt).

Theo tài xế Lê Văn Lộc (quận Bình Thạnh, TPHCM), hiện nay trên thị trường đang xuất hiện rất nhiều ứng dụng cung cấp dịch vụ cho thuê tài xế như ViSafe, BUTL, Tika Tika, GoCheap… Ngoài những ứng dụng trên các nền tảng, khách hàng có thể tìm đến các hội nhóm trên Facebook như Fanpage: Dịch vụ lái xe hộ; Dịch vụ lái xe thuê; Dịch vụ lái xe hộ - Đưa người say về nhà...

Ông Lê Minh Khôi, điều hành Ứng dụng ViSafe - Ứng dụng cho thuê tài xế, lái xe hộ - cho biết, khách hàng sử dụng ứng dụng đa phần là những người đi nhậu bằng ô tô cá nhân. Họ thuê chở về nhà khi bản thân đã sử dụng rượu bia nhằm đảm bảo an toàn và tránh bị cảnh sát giao thông xử phạt.

Cũng theo ông Khôi, ngoài việc nhậu, khách hàng tìm thuê tài xế khi cơ thể cảm thấy không khỏe, không tự lái xe được. Lộ trình của khách hàng sẽ được ứng dụng theo dõi để đảm bảo an toàn, tránh các trường hợp tài xế thấy chủ xe say xỉn lợi dụng đánh cắp tài sản.

"Khi thuê tài xế ở các ứng dụng chuyên nghiệp, công ty uy tín, khách hàng sẽ đảm bảo được nguồn tài xế chất lượng hơn là thuê trên các trang mạng xã hội. Lộ trình di chuyển được tài xế và chủ xe chia sẻ cho người thân để theo dõi trong hoàn cảnh chủ xe say", ông Khôi chia sẻ thêm.

Ông Lê Trường Sơn, quản lý phía Nam của ứng dụng cho thuê tài xế cho biết, từ khi Nghị định 100 áp dụng, các ứng dụng cho thuê tài xế, lái xe hộ xuất hiện trên thị trường rất nhiều. Điều này giúp cho khách hàng đi liên hoan bằng ô tô chủ động trong việc tiếp khách.

Hiện giá thuê tài xế của các ứng dụng có mức phí không chênh lệch nhiều. Giá thuê tài xế thường cao hơn giá đi taxi về nhà.

Theo ông Sơn, mức phí dành cho lái xe hộ cho người say có nhiều mức, tùy thuộc vào quãng đường, phân loại dòng xe cao cấp, thời gian trong ngày. Giá thuê tài xế dưới 5km có giá dao động 150.000-370.000 đồng. Giá thuê tài xế với đoạn đường từ 5km đến 10km giá cao nhất là 600.000 đồng...

"Khách hàng đi ô tô cao cấp, thuê tài xế trong khung thời gian càng về khuya giá sẽ cao hơn để phù hợp với công sức tài xế, chi phí di chuyển chiều về", ông Sơn chia sẻ thêm.

CSGT TPHCM đo nồng độ cồn tài xế (Ảnh: An Huy).

Từ khi các ứng dụng lái xe hộ "nở rộ", nhiều tài xế cũng đăng ký làm thêm vào những khung giờ rảnh.

Anh Nguyễn Phong (ngụ TP Thủ Đức) cho biết, anh đang lái xe cho giám đốc một công ty gỗ ở khu công nghiệp Tân Bình. Buổi tối rảnh nên anh đăng ký chạy thêm các ứng dụng lái xe hộ, thuê tài xế chở người say về nhà.

"Các tài xế muốn đăng ký hợp tác các ứng dụng không cần có xe, chỉ cần kinh nghiệm và tận tâm. Với công việc này, tôi kiếm thêm từ 6 đến 8 triệu đồng/ tháng", anh Phong nói.

Ứng dụng lái xe thuê, hay còn gọi là dịch vụ cho thuê tài xế là loại hình dịch vụ mới nổi lên trong mấy năm gần đây. Dịch vụ này hướng đến phục vụ những người nhậu say bằng cách cung cấp tài xế riêng đến lái xe chở họ về nhà an toàn.

Bài liên quan: Dân nhậu TPHCM về nhà thế nào sau khi "chén chú chén anh"?