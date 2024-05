Ninh Thuận cử công an ra Hà Nội gặp nữ du khách bị đánh ở bãi Kinh

Ngày 11/5, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh về vụ nữ du khách Nguyễn Diệu Linh (ngụ Hà Nội) tố cáo bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước đánh thủng màng nhĩ tại bãi Kinh (huyện Ninh Hải, tỉnh Bình Thuận).

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Sở đã phối hợp cùng huyện Ninh Hải và đơn vị liên quan làm việc với đại diện quản lý khách sạn Casa Maya.

Hình ảnh nhóm cho thuê mô tô nước tranh cãi với du khách (Ảnh: Cắt từ clip).

Công an huyện Ninh Hải đã triệu tập Phạm Đình Dương (ngụ tại Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), nhân viên đội cho thuê mô tô nước tự phát tại bờ biển bãi Kinh cùng một số người liên quan để xác minh sự việc.

Sở cũng đã liên hệ thăm hỏi, động viên và có thư xin lỗi đến chị Linh; đồng thời cơ quan này đề nghị chị phối hợp với Công an huyện Ninh Hải để xử lý vụ việc. Ngày 7/5, Công an huyện Ninh Hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội).

Hiện Công an huyện Ninh Hải thụ lý vụ việc theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Cơ quan này đã làm thủ tục trưng cầu Viện Pháp y Trung ương giám định thương tích của chị Linh để có căn cứ xử lý sớm nhất.

Trước đó, sáng 5/5, tài khoản mạng xã hội của nữ du khách Nguyễn Diệu Linh đăng clip lên Facebook với nội dung phản ánh chị bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước hành hung trong khu du lịch bãi Kinh (Ninh Thuận).

Khi về đến Hà Nội, chị Linh đi khám và phát hiện có máu đông ở tai, bác sĩ kết luận chị bị thủng màng nhĩ tai trái.