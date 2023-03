Những vụ tai nạn thương tâm do tài xế cố vượt đèn đỏ

Thời gian vừa qua, trên cả nước xuất hiện nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan tới việc người điều khiển ô tô, xe máy... vi phạm Luật giao thông đường bộ, vượt đèn đỏ qua các ngã ba, ngã tư, nút giao... để lại hậu quả nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Xe tải vượt đèn đỏ tông chết người phụ nữ mang thai

Vào khoảng 12h ngày 22/10/2022, xe tải mang biển số 61H-084.81 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng TP Dĩ An đi TP Thuận An.

Khi đến giao lộ Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình (TP Dĩ An), ô tô này vượt đèn đỏ, tông vào hai xe máy. Trong đó, một xe máy do nam thanh niên cầm lái, còn một xe máy do người phụ nữ điều khiển, chở theo con gái 5 tuổi.

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục lao về trước, tông vào một xe tải cùng một xe máy khác rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ mang thai tử vong (Ảnh: Thiên Kiều).

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, bé gái 5 tuổi thoát nạn. Một nhân chứng cho biết nạn nhân là bà N.T.T.L. (32 tuổi, quê An Giang), đang mang thai 6 tháng. Bà L. gặp nạn khi đang chở con gái đi thăm người thân.

Tiếp đó, vào khoảng 14h ngày 23/9/2022, một phụ nữ điều khiển ô tô con mang biển số 49A-333.xx lưu thông trên quốc lộ 60, hướng từ cầu Rạch Miễu đi TP Mỹ Tho. Khi phương tiện này đến nút giao đường Lê Văn Phẩm, đoạn qua phường 5, TP Mỹ Tho thì phóng nhanh, vượt đèn đỏ và va chạm với xe máy mang biển số 63B3-369.xx cũng do một phụ nữ điều khiển.

Vụ tai nạn làm người phụ nữ đi xe gắn máy tử vong tại chỗ. Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định ô tô gây tai nạn đã hết hạn kiểm định vào ngày 15/8.

Một trường hợp vượt đèn đỏ nhưng đã quay xe bỏ chạy khi thấy CSGT (Ảnh: Quân Đỗ).

Và gần đây nhất, vào khoảng 10h05 ngày 2/2/2023, tại ngã tư đại lộ Hùng Vương giao nhau với đường Võ Chí Công, đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghi do lái ô tô vượt đèn đỏ rồi tông chết một người đi xe máy.

Thời điểm trên, ô tô BKS 36A-386.xx do Nguyễn Văn V. (31 tuổi, ở TP Thanh Hóa) điều khiển đi trên đại lộ Hùng Vương bất ngờ va chạm xe máy BKS 36B4-455.xx do ông M.N.T. (67 tuổi, ở TP Thanh Hóa) điều khiển.

Hậu quả, ông M.N.T. tử vong tại hiện trường, ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng. Bước đầu cảnh sát xác định, nguyên nhân dẫn tới tai nạn là do người điểu khiển ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi tới ngã tư đường giao nhau.

"Vượt đèn đỏ là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn"

Trung úy Nguyễn Trung Hiếu - cán bộ Đội CSGT số 6 cho biết, tình trạng vượt đèn đỏ là một hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông và tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo Trung úy Hiếu, hành vi vượt đèn đỏ thường xảy ra tại các nút giao, ngã ba, ngã tư - những nơi mà không có lực lượng CSGT giám sát. Thời gian xảy ra chủ yếu vào buổi sáng sớm và đêm tối. Ngoài ra, các đối tượng có hành vi vượt đèn đỏ chủ yếu là người điều khiển mô tô và xe gắn máy.

Trung úy Nguyễn Trung Hiếu - cán bộ Đội CSGT số 6 (Ảnh: Minh Hoàng).

"Đây là một vấn đề rất đáng báo động bởi tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông, nếu người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngoài ra, tại các nút giao, nơi xảy ra xung đột giao thông nguy hiểm, nó đòi hỏi người tham gia giao thông phải chú ý quan sát, phải chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu và của cả CSGT, biển báo hiệu, vạch kẻ đường... để đảm bảo an toàn cho mình và cho những người tham gia giao thông khác", vị cán bộ Đội CSGT số 6 thông tin.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật cho biết, hệ thống đèn tín hiệu giao thông được xây dựng với mục đích điều tiết giao thông ở những nơi có mật độ tham gia giao thông lớn.

Luật sư Diệp Năng Bình (Ảnh: Minh Hoàng).

Đây là một thiết bị vô cùng quan trọng khi vừa giảm thiểu đáng kể sự ùn tắc giờ cao điểm mà hơn hết còn đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy, việc tuân thủ hiệu lệnh đèn báo hiệu giao thông là trách nhiệm của công dân đối với xã hội, ngoài ra còn thể hiện văn hóa ứng xử của mỗi người.

Theo ông Bình, hiện nay do cơ sở hạ tầng giao thông của nước ta đang trong giai đoạn phát triển, mật độ giao thông trên đường rất dày đặc, chính vì thế hệ thống đèn tín hiệu giao thông giúp giảm tải và phân luồng giao thông rất hữu hiệu.

Bởi vậy, việc vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy như tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Ngoài ra, việc vượt đèn đỏ còn gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Luật sư Bình cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng để giảm thiểu tai nạn giao thông là ý thức của người dân, khi tham gia giao thông thì người dân phải tuyệt đối tuân thủ theo pháp luật để tránh những trường hợp không may xảy ra, nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng thì để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng sức khỏe của con người.

Cũng theo vị luật sư, để hạn chế việc vi phạm giao thông nhất là hành vi vượt đèn đỏ thì các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền hơn nữa, nhất là tại các đơn vị như trường học, các đơn vị đoàn thể... và chủ yếu vẫn là việc nâng cao ý thức của mỗi người dân.