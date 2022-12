Những thông tin cần lưu ý khi đi đăng kiểm xe ô tô

Ô tô không được đăng kiểm khi nào?

Trao đổi với Dân trí về các trường hợp ô tô không được đăng kiểm, Phó trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Đức Toàn cho biết, ô tô được kiểm định là xe có đầy đủ giấy tờ theo Thông tư 16 của Bộ Giao thông vận tải.

Tuy nhiên theo ông Toàn, trường hợp xe bị phạt nguội thì chủ phương tiện không được đăng kiểm theo chu kỳ thông thường. Thay vào đó, chủ phương tiện bị phạt nguội chỉ được kiểm định tạm trong vòng 15 ngày để chủ xe đi xử lý, khắc phục lỗi phạt nguội.

Việc kiểm định ô tô đang được siết chặt ở nhiều nơi (Ảnh minh họa).

"Thông thường, chủ xe không muốn đăng kiểm tạm mà sẽ về xử lý phạt nguội rồi mới đăng kiểm nếu như còn hạn đăng kiểm", ông Toàn cho biết.

Chi phí đăng kiểm 15 ngày được nêu rõ trong thông tư của Bộ Tài chính. Trong đó, kiểm định xe cơ giới để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tạm thời (có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 100% phí quy định theo mức phí cơ bản.

Ngoài ra, ông Toàn khẳng định, những xe độ thêm đồ là thay đổi thiết kế của nhà sản xuất hoặc đã được thẩm định thiết kế theo quy định thì đều không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định.

Xe VAN được lắp thêm ghế cũng sẽ bị bắt buộc tháo bỏ hàng ghế sau để khôi phục tình trạng ban đầu của nhà sản xuất. Trường hợp cơi nới thùng sau của xe bán tải hoặc lắp thêm cản trước, cản sau, giá nóc của xe ô tô làm kích thước xe thay đổi cũng không được đăng kiểm.

Đối với xe kinh doanh vận tải, chủ xe không lắp camera hành trình giám sát cũng không thể đăng kiểm.

Trường hợp chủ xe thay màu sơn xe, ông Toàn cho biết, màu sơn xe liên qua tới việc đổi đăng ký xe ở cơ quan công an. Thông tư 16 quy định kiểm tra an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường. Màu sơn sẽ do bên cơ quan công an kiểm tra.

Chủ xe có trách nhiệm gì khi đi đăng kiểm?

Thông tư 16 của Bộ GTVT quy định, xe cơ giới nguyên thủy là xe cơ giới không có sự thay đổi cấu tạo, hình dáng, bố trí, nguyên lý làm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật của toàn bộ các hệ thống, tổng thành so với thiết kế của nhà sản xuất.

Khi mang phương tiện đi đăng kiểm, chủ phương tiện không được phép thuê, mượn tổng thành (gồm động cơ, khung, buồng lái, thân xe hoặc thùng chở hàng hay thiết bị chuyên dùng lắp trên xe), nhằm mục đích đối phó để đạt yêu cầu khi đi kiểm định; không làm giả, tẩy xóa, sửa đổi các nội dung của Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.

Chủ xe chịu trách nhiệm cung cấp, khai báo chính xác các thông tin có liên quan tới nội dung kiểm định, thông tin hành chính, thông số kỹ thuật của xe cơ giới kể cả việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các đơn vị đăng kiểm.