Những "người hùng" đập cửa xông vào đám cháy cứu 2 cháu nhỏ đang ngủ

Sáng 6/1, ông Phạm Văn Thái, Chủ tịch UBND phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn. Trong vụ việc, 2 cháu nhỏ đã được giải cứu thành công nhờ sự can đảm của một cán bộ UBND thành phố và người dân địa phương.

Theo thông tin từ ông Thái, vụ cháy xảy ra vào chiều 5/1 tại một căn nhà trên đường Lý Thái Tổ giao Ngô Gia Tự, thuộc tổ dân phố 10, phường Tân Lợi. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực nhà bếp khi trong nhà chỉ có 2 cháu nhỏ đang ngủ ở tầng trên, không có người lớn ở nhà.

Đám cháy xuất phát từ nhà bếp của căn nhà 3 tầng (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Phát hiện có cháy, một cán bộ công tác tại thành phố Buôn Ma Thuột đã dừng xe lại, nhanh chóng cùng người dân phá cửa kính, xông vào bên trong khống chế đám cháy và đưa 2 cháu nhỏ ra ngoài an toàn", ông Thái chia sẻ.

May mắn, cả 2 cháu nhỏ không bị thương tích, tuy nhiên, vị cán bộ đã bị trầy xước ở tay và chân, phải đi sơ cứu. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do 2 cháu nhỏ tự nấu nướng bằng bếp gas và không may để quên, dẫn đến hỏa hoạn.

Anh Đạt cùng người dân đập vỡ cửa kính lao vào ứng cứu 2 cháu nhỏ bên trong nhà đang cháy (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo anh Nguyễn Thành Đạt, 34 tuổi, cán bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố Buôn Ma Thuột, vào lúc 15h30 ngày 5/1, khi anh cùng vợ đi ngang qua khu vực, phát hiện ngôi nhà 3 tầng ven đường đang cháy. Anh đã dừng xe để hỗ trợ.

Anh Đạt cho biết, anh cùng người dân đã hô hoán để kiểm tra có người bên trong hay không nhưng không thấy ai phản hồi. Lo ngại đám cháy sẽ lan nhanh, anh Đạt cùng một người dân đã dùng các vật dụng sẵn có đập vỡ cửa kính, trèo vào bên trong dập lửa.

"Sau khi đập vỡ cửa kính, tôi mượn bình chữa cháy của một số cơ sở kinh doanh gần đấy, mang vào bên trong dập lửa. Sau khi dập lửa, chúng tôi chạy lên tầng 2 kiểm tra và phát hiện có 2 cháu nhỏ đang nằm ngủ nên vội bế các cháu ra ngoài", anh Đạt chia sẻ.

Anh Đạt cho biết thêm, sự việc diễn ra rất nhanh nên anh không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ biết cùng người dân tìm cách vào bên trong dập lửa càng sớm càng tốt, hạn chế thiệt hại của đám cháy.

Về vết thương, anh Đạt cho biết anh bị mảnh vỡ của cửa kính cứa vào gây chảy máu và được vợ chở đến một tiệm thuốc để sơ cứu.

"Khi thấy các cháu nhỏ đều bình an vô sự, tôi rất vui mừng và vội rời đi mà không kịp hỏi han nhiều. Tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ xông vào ứng cứu, còn vết thương rất nhỏ không có vấn đề gì cả", anh Đạt khiêm tốn nói.