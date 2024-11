Những mô hình góp phần lan tỏa học tập và làm theo gương Bác

Từ đây những mô hình cụ thể, góp phần lan tỏa ra Nhân dân được triển khai, nhân rộng.

Lãnh đạo thành phố thắp hương bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống của Thành ủy vào ngày làm việc đầu tháng.

Mô hình hiệu quả

Hơn 2 tháng nay, đàn heo con của ông Huỳnh Văn Vũ, ở ấp 7, xã Vị Tân, phát triển tốt. Ông Vũ chia sẻ: "Không đất sản xuất, gia đình tôi chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh, cuộc sống khá khó khăn. Nhờ địa phương hỗ trợ vốn, tôi có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, mong muốn thoát khỏi chữ nghèo".

Đây là 1 trong 3 hộ được thụ hưởng từ mô hình "Cần câu" thoát nghèo bền vững năm 2024 do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Tân triển khai. Mỗi hộ được hỗ trợ 15 triệu đồng, không tính lãi suất trong thời gian 2 năm sẽ thu hồi vốn và tiếp tục hỗ trợ cho hộ khác.

Ông Dương Minh Phụng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Tân, cho biết: "Qua mô hình giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Ngoài vốn, địa phương còn hỗ trợ tư liệu sản xuất, thường xuyên thăm hỏi, động viên, kịp thời gỡ khó để giúp các hộ dân phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn".

Cũng tại xã Vị Tân, mô hình "Tổ phụ nữ may thảm gia công" ở ấp 4 do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng, đã có hiệu quả thiết thực. Gần 1 năm triển khai, mô hình đã giúp đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm thường xuyên cho khoảng 20 phụ nữ địa phương. Mỗi chị trung bình thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Bà Phan Thị Ngọc Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vị Tân, cho biết: "Tham gia mô hình giúp các chị em phụ nữ địa phương có việc làm ổn định, thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Thể hiện đức tính cần cù, chăm chỉ, siêng năng, tiết kiệm, hăng say lao động sản xuất của phụ nữ địa phương".

Năm 2024, thành phố Vị Thanh có 89 mô hình tập thể, 7 mô hình cá nhân, 5 mô hình chi bộ trực thuộc đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình có thể kể đến các mô hình: Đảng viên chi bộ tương trợ, giúp đỡ hộ khó khăn trên địa bàn (phường I), mô hình "Vòng tay bè bạn - chia sẻ yêu thương" của Chi bộ Trường THCS Lê Quí Đôn (phường III), mô hình Hội Nông dân tham gia xây dựng tuyến phố văn minh (phường IV), mô hình "Hỗ trợ giúp đỡ thanh niên yếu thế" (phường V)…

"Tổ phụ nữ may thảm gia công" ở xã Vị Tân giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ địa phương.

Góp phần xây dựng thành phố Vị Thanh phát triển, văn minh, thân thiện

Để thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản tổ chức thực hiện kịp thời, bám sát định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy, có sự vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Thành phố Vị Thanh xây dựng chuyên đề riêng trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2022-2025 về "Trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; xây dựng thành phố Vị Thanh phát triển theo hướng văn minh, thân thiện".

Từ đây những mô hình nổi bật được triển khai, như thành phố đã xây dựng mô hình "Cả hệ thống chính trị chung tay chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo" với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong năm 2023, thành phố đã vận động xây dựng 116 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và người yếu thế, trị giá hơn 6 tỉ đồng.

Thành phố chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết cá nhân; 100% cán bộ ngoài đảng, đoàn viên, hội viên viết kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "Trên trước, dưới sau", "Trong trước, ngoài sau", học tập đi đôi với làm theo. Thực hiện tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Để lan tỏa, Thành ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

Ông Lê Hồng Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Vị Thanh, nhấn mạnh: "Để thực hiện Chỉ thị số 05 ngày càng lan tỏa, Thành ủy chỉ đạo lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả làm theo. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình hàng năm, tập trung phát hiện ra nhân tố điển hình…".

HỒNG NHUNG