Những gợi ý đường về miền Bắc, Đông, Tây tránh kẹt xe trong Tết

Sở GTVT TPHCM vừa đưa ra loạt phương án để người dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đặc biệt là các hướng từ những tỉnh phía Bắc, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ và ngược lại.

Theo đó, người dân đi xe cá nhân, xe khách từ TPHCM đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên có 3 lộ trình lựa chọn. Lộ trình 1 xuất phát từ bến xe Miền Đông - quốc lộ 13 - quốc lộ 14 (hoặc đường tỉnh 741) hoặc chọn lộ trình 2 đi trục tuyến quốc lộ 13 - đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - cầu vượt ngã ba Vũng Tàu - quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) - quốc lộ 20.

Riêng ô tô có thêm lựa chọn đi dọc đường Võ Nguyên Giáp - đường Mai Chí Thọ - đường dẫn cao tốc - đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) - quốc lộ 20.

Góc đường Kinh Dương Vương giao quốc lộ 1 hướng về miền Tây (Ảnh: Nam Anh).

Đối với hướng TPHCM đi các tỉnh miền Tây - khu vực thường xuyên ách tắc và lưu lượng xe lớn - Sở GTVT TPHCM gợi ý 4 lộ trình di chuyển.

Trong đó có lộ trình 1 và lộ trình 2 khuyến khích chọn trục đường Kinh Dương Vương - quốc lộ 1 - đường dẫn cao tốc - đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - các tỉnh miền Tây. Lộ trình 3 đi từ bến xe Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 - các tỉnh miền Tây.

Lộ trình 4 đi từ hướng Trường Chinh - quốc lộ 22 (bến xe An Sương) - tỉnh lộ 8 - tuyến N2 - các tỉnh miền Tây. Hoặc trục đường Trường Chinh - quốc lộ 22 (bến xe An Sương) - Nguyễn Văn Bứa - đường tỉnh 824 (tỉnh Long An) - tuyến N2 - các tỉnh miền Tây.

Trường hợp từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc có 2 lộ trình. Lộ trình 1 (tất cả xe) từ Bến xe Miền Đông Mới - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Ngã 3 Vũng Tàu - quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh thành phố Biên Hòa) - quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - các tỉnh phía Bắc. Hoặc xuất phát từ Bến xe Miền Đông Mới - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - các tỉnh phía Bắc.

Riêng ô tô đi theo Bến xe Miền Đông Mới - quốc lộ 1- cầu Đồng Nai - Ngã 3 Vũng Tàu - quốc lộ 51 - Đường cao tốc Long Thành - Phan Thiết - các tỉnh phía Bắc.

Hướng cầu vượt Lăng Cha Cả (về cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất) thường ách tắc vào dịp lễ, Tết (Ảnh: Hải Long).

Người dân đi từ các tỉnh phía Bắc về TPHCM cũng có hai lộ trình gợi ý. Một là từ các tỉnh phía Bắc theo quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh thành phố Biên Hòa) - quốc lộ 51 - Ngã 3 Vũng Tàu - cầu Đồng Nai - quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông Mới. Hoặc các tỉnh phía Bắc - quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - cầu Đồng Nai - Bến xe Miền Đông Mới.

Ô tô đi từ các tỉnh phía Bắc sẽ theo quốc lộ 1 - cao tốc Phan Thiết - Long Thành - quốc lộ 51 - Ngã 3 Vũng Tàu - cầu Đồng Nai - quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT TPHCM, cho biết, đơn vị đã đề nghị các đơn vị sân bay, bến xe, phà... sẵn sàng kế hoạch phục vụ người dân về quê đón Tết.

Sở GTVT cũng đề nghị Sở GTVT các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và Bình Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp bổ sung hệ thống biển báo hướng dẫn. CSGT các địa phương hỗ trợ tăng cường lực lượng, điều tiết giao thông tại các vị trí giao lộ có nguy cơ ùn tắc giao thông.

Cửa ngõ Tây Bắc TPHCM được dự báo đón lưu lượng lớn xe dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, các điểm nóng như sân bay Tân Sơn Nhất, phà, ga Sài Gòn, những tuyến đường ra vào cửa ngõ TP, cơ quan chức năng đã có tổ phản ứng nhanh liên ngành túc trực, điều hướng giao thông kịp thời xử lý sự cố giao thông nếu có.

Đặc biệt, tại Trung tâm quản lý giao thông đô thị TPHCM, 150 máy đo đếm, lọc dữ liệu vận hành liên tục có thể phát hiện, dự báo điểm ùn tắc. Thông tin sau khi trích xuất được chuyển tiếp vào tổ phản ứng nhanh cho các đơn vị liên quan nắm bắt, đưa ra phương án tháo gỡ ách tắc trong thời gian sớm nhất.

Thùy Minh