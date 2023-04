Huy động sức trẻ trong cải thiện ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TPHCM

Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tính đến tháng 11/2022, tổng phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố là hơn 7,7 triệu chiếc - bao gồm hơn một triệu ôtô, 6,5 triệu xe máy và gần 200 xe máy điện - chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố tham gia giao thông tại Thủ đô.

Tại TPHCM, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, đến hết quý III/2022, toàn thành phố quản lý 8,7 triệu phương tiện giao thông, trong đó có hơn 850.000 ôtô và gần 7,8 triệu xe 2 bánh. Đó là chưa tính lượng phương tiện vãng lai rất lớn di chuyển trong thành phố mỗi ngày.

Số lượng phương tiện tham gia giao thông nhanh chóng gây áp lực lên hệ thống hạ tầng, dẫn đến kẹt xe ngày càng nhiều hơn. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng về cả không gian và thời gian, chủ yếu xảy ra tại khu vực các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, tuyến đường vành đai, trục chính xuyên tâm.

Chiếm tỷ trọng không nhỏ và là lực lượng thường xuyên tham gia giao thông, những người trẻ - trong đó có học sinh, sinh viên - đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành văn hóa giao thông. Việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ nhằm giúp nâng cao kỷ cương pháp luật, ý thức của giới trẻ khi tham gia giao thông ngày càng trở nên bức thiết.

Nhằm huy động sự tham gia của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ học sinh - sinh viên, hôm 14/4, lễ phát động Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023 đã được tổ chức tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, TPHCM. Chương trình do Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công An phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam triển khai trên quy mô toàn quốc. Trong năm thứ 2 tổ chức, chương trình kỳ vọng sẽ được đông đảo mọi người đón nhận và tham gia hưởng ứng nhiệt tình, có nhiều ý tưởng, sản phẩm đi vào cuộc sống, giải quyết thực trạng phức tạp của giao thông Việt Nam hiện nay.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 cũng đã triển khai tọa đàm với chủ đề: "Giải quyết ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội, TPHCM và nâng cao kỷ cương pháp luật, ý thức người tham gia giao thông".

Các diễn giả nghe chia sẻ của sinh viên và thảo luận về thực trạng giao thông ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Tại đây, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, ThS. Trần Thúy Trâm Quyên - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và ông Dương Anh Tuấn - tác giả đạt giải nhất hạng mục Ý tưởng An toàn giao thông - Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 đã cùng chia sẻ về thực trạng ùn tắc giao thông tại 2 đầu tàu kinh tế lớn của cả nước.

Sinh viên đặt câu hỏi cho các diễn giả, cùng gỡ nút thắt giao thông đô thị (Ảnh: Hải Long).

Các khách mời cũng đã có những phân tích về nguyên nhân, hệ lụy cũng như đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao kỷ cương pháp luật và ý thức của người trẻ khi tham gia giao thông.

Tọa đàm sẽ phát lại trên Báo điện tử Dân trí vào lúc 10h sáng ngày 18/4.