Nhóm phóng viên Dân trí đoạt giải C Giải báo chí Nghệ An

Dân trí Loạt bài "Hồ nuôi tôm "bức tử" môi trường, người dân sống trong... kinh hãi!" của nhóm phóng viên Nguyễn Duy, Nguyễn Tú - Báo điện tử Dân trí đã giành giải C Giải báo chí Nghệ An lần thứ XV.

Sáng ngày 21/6, theo ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định về việc công nhận và quy định mức tiền thưởng đối với các tác phẩm đoạt Giải báo chí Nghệ An lần thứ XV, năm 2020.

"Thành công lớn nhất của giải báo chí năm 2020 đó là có tới 4 giải Nhất ở cả 4 loại hình báo chí (cao nhất từ trước đến nay). Trong tổng số 31 tác phẩm đoạt giải có 4 tác phẩm đoạt giải Nhất, 4 tác phẩm giải Nhì, 9 tác phẩm giải Ba và 14 tác phẩm giải Khuyến khích.

Việc công nhận các tác phẩm đoạt Giải báo chí Nghệ An lần thứ XV nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng báo chí trong xã hội", ông Nguyễn Bá Hảo chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An thông tin, Giải Báo chí Nghệ An năm 2020 đã thu hút gần 200 tác giả là phóng viên, cộng tác viên của 12 cơ quan báo chí trong tỉnh và trong nước tham gia với hơn 130 tác phẩm thuộc đầy đủ các thể loại báo chí.

Trong hơn 130 tác phẩm đủ điều kiện tham dự Giải Báo chí năm 2020, nhìn chung, chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều, một số tác phẩm được đầu tư công phu, lựa chọn được vấn đề phản ánh và có định hướng tư tưởng rõ ràng, đưa lại hiệu quả tuyên truyền rõ nét.

Trong các tác phẩm đoạt Giải báo chí Nghệ An lần thứ XV, nhóm phóng viên Nguyễn Duy và Nguyễn Tú của báo điện tử Dân trí đã giành giải C với loạt bài: "Hồ nuôi tôm "bức tử" môi trường, người dân sống trong... kinh hãi".

Nhận được đơn phản ánh, ngay sau đó, PV Dân trí đã vào cuộc điều tra và có loạt bài viết về tình trạng ô nhiễm xảy ra tại xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập là đúng như phản ánh.

Trước đó, vào trung tuần tháng 7/2020, báo Dân trí nhận được đơn thư của người dân xóm Tân Minh (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) phản ánh về việc môi trường sống, dòng kênh nước khe Hóc (khe núi Chùa) và bãi biển Đông Hồi ô nhiễm trầm trọng do một trang trại nuôi tôm xả thải.

Qua tìm hiểu, phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu và phản ánh tình trạng xả thải nước từ hồ tôm chưa xử lý ra khe Hóc.

Nội dung các bài viết nêu rõ, người dân xóm Tân Minh (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, phải oằn mình hứng chịu cảnh mùi hôi thối nồng nặc từ nước xả thải của hồ tôm. Đã 3-4 năm nay, người dân nơi đây khốn khổ vì cảnh này vẫn chưa thể giải quyết.

Người dân xóm Tân Minh làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng và báo Dân trí trước tình trạng ô nhiễm môi trường.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường cho người dân, nước từ hồ tôm của doanh nghiệp đổ ra dòng khe Hóc rồi đổ ra biển.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc báo nêu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hồ tôm gây ô nhiễm môi trường.

Đây cũng là vụ việc cử tri thị xã Hoàng Mai phản ánh nhiều lần nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Nghệ An chấn chỉnh, xử lý dứt điểm.

Sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, các cơ quan liên quan đã làm rõ vấn đề báo điện tử Dân trí phản ánh, trả lại sự trong sạch cho bãi biển Đông Hồi, giải quyết vấn nạn gây ô nhiễm cho người dân xóm Tân Minh đã phải hứng chịu trong nhiều năm qua.

Chị Trần Thị Thiện vui mừng chia sẻ: "Bà con nhân dân Tân Minh chúng tôi rất chân thành cảm ơn báo Dân trí rất nhiều. Từ khi báo Dân trí phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ sự việc và trả lại sự công bằng cho bà con nhân dân xóm Tân Minh, không còn tình trạng ô nhiễm nữa, bãi biển cũng đã trong xanh trở lại".

Nguyễn Duy