Nhiều nơi ở Bình Dương tạm dừng nhận hồ sơ cấp căn cước

Ngày 28/2, đại diện Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết tổ tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử cá nhân của địa phương này sẽ làm việc đến hết ngày mai (28/2), sau đó tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có thông báo mới.

Công an TP Tân Uyên tạm dừng nhận hồ sơ cấp căn cước từ hôm nay (Ảnh: Công an TP Tân Uyên).

Ngày 26/2, công an một số địa phương khác của tỉnh Bình Dương như TP Tân Uyên, TP Bến Cát, huyện Phú Giáo... đã ra thông báo tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử cá nhân, tổ chức từ 27/2 đến hết 2/3.

Thực hiện Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức công an địa phương, công an các huyện Phú Giáo, TP Tân Uyên, TP Bến Cát sẽ tạm dừng công tác tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thủ tục thống kê, bàn giao máy móc, trang thiết bị cấp căn cước, định danh điện tử để thực hiện cấu hình hệ thống cho đơn vị thu nhận mới theo mô hình tổ chức mới.

Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký mới sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.