Nhiều người bất chấp nguy hiểm đứng xem hồ Cửa Đạt xả lũ

Chiều 23/9, ông Lê Hoàng Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết khoảng 17h cùng ngày, hồ Cửa Đạt (huyện Thường Xuân) tiếp tục xả lũ với lượng nước 2.400m3/s.

Theo ông Cường, mặc dù lượng xả lũ đã giảm nhưng mực nước trên sông Chu vẫn đạt mức báo động 3 (22m ở thượng lưu và 18m ở hạ lưu). Dự kiến, đến sáng 24/9, tại đây vẫn tiếp tục xả lũ.

Hồ cửa Đạt xả lũ (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Lê Hoàng Cường cho biết, việc xả lũ được vận hành theo đúng quy định, các khu vực gần khuôn viên cống xả lũ được cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân lại gần.

Ngoài ra, trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không đến gần những khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 23/9, nhiều nơi trên địa bàn huyện Thường Xuân mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, tại khu vực hồ Cửa Đạt, nhiều nhóm thanh niên và người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, mặc áo mưa đứng trên cầu chụp ảnh, xem xả lũ.

Một nhóm bạn trẻ mặc áo mưa, đứng giữa cầu chụp ảnh (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông Bắc, từ đêm 21 đến sáng 23/9 trên địa bàn huyện này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa đo được phổ biến 200-250mm.

Mưa lớn từ thượng Lào đổ về kèm theo việc hồ Cửa Đạt xả lũ đã gây ngập lụt tại các xã vùng thấp như Xuân Cao, Thọ Thanh, Xuân Dương, Ngọc Phụng, Thường Xuân.

Ngoài ra, do mưa lớn, nước sông suối lên cao, đập tràn ngập sâu, chảy xiết, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Mặc dù thời tiết mưa to, nước sông Chu chảy xiết nhưng nhiều người đi đường vẫn nán lại bên cầu xem xả lũ (Ảnh: Thanh Tùng).

Đặc biệt, nước lũ trên sông Chu dâng cao khiến cầu treo bắc vào bản Mạ (thị trấn Thường Xuân) bị ngập sâu 2 bên đầu cầu, 50 hộ dân với 200 nhân khẩu của bản này bị cô lập.

Huyện Thường Xuân đã sơ tán 273 hộ dân, với 1.057 nhân khẩu đến nơi an toàn; tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ".