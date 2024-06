Nhiều khu vực ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập sâu do mưa lớn

Tại Quảng Ninh, do mưa kéo dài nên một số khu vực ở các địa phương đã ngập úng cục bộ như: Thôn 2, xã Quảng Long, huyện Hải Hà; thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà; cầu Khe Mắm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà; phường Thanh Sơn, TP Uông Bí...

Mưa lớn gây ngập sâu tại khu vực Vườn hoa chéo, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí (Ảnh: S2 Uông Bí).

Bên cạnh đó, một số sông, suối nước dâng cao gây ngập ngầm tràn tại xã Vũ Oai, Kỳ Thượng, Tân Dân, TP Hạ Long; thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ…

Phố Trung Lực, TP Hải Phòng ngập sâu (Ảnh: Ngọc Lan).

Còn tại TP Hải Phòng, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường ngập sâu tới 30-40cm như: Lê Lợi, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, Lê Đại Hành, Hạ Lý, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Cầu Đất, Đinh Tiên Hoàng, Trung Lực…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ ngày 9/6 đến sáng 10/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 9/6, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).