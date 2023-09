Nhiều hộ dân bị yêu cầu đền bù hàng chục triệu đồng vì ăn trộm nước sạch?

Nhân viên công ty nước sạch tự ý vào nhà dân đào bới?

Khoảng 8 hộ dân ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, mới đây bị Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam, đơn vị quản lý, vận hành nhà máy nước sạch liên xã Chân Lý, Đạo Lý, Bắc Lý, Nhân Đạo, Nhân Hưng (Công ty Đồng Tiến Thành) lập biên bản vì hành vi đấu nối nước sạch không qua đồng hồ. Trong đó, có một số hộ dân bị công ty này yêu cầu đền bù hàng chục triệu đồng vì làm thất thoát nước?.

Theo phản ánh của người dân, quá trình kiểm tra, lập biên bản, công ty Đồng Tiến Thành tự ý kiểm tra, không thông báo cho người dân, cũng không thông qua chính quyền địa phương.

Nhiều hộ dân khẳng định, việc Công ty Đồng Tiến Thành đến kiểm tra không hề báo trước, cũng không có chính quyền địa phương đi cùng giám sát (Ảnh: Đức Văn).

Đầu tháng 8/2023, bà Trần Thị Hiển (64 tuổi, trú thôn 2 Vũ Điện, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), bất ngờ bị Công ty Đồng Tiến Thành, lập biên bản vì cho rằng gia đình bà Hiển có hành vi ăn trộm nước sạch của công ty này và bị yêu cầu đền bù thiệt hại do thất thoát nước của nhà máy 50 triệu đồng.

Bà Hiển cho biết: "Hôm đấy gia đình tôi đang thuê công nông đổ đất vào vườn để trồng cây, tôi chỉ ngồi trông xem được bao nhiêu xe, lúc đấy có một số người đến đào xới, tôi nghĩ là người lái công nông nên không để ý lắm. Một lúc sau thì những người này xưng là của nhà máy nước sạch đến nói nhà tôi ăn trộm nước và lập biên bản. Tôi rất bất ngờ vì tôi chẳng biết sự việc như thế nào. Tự dưng đến nhà tôi đào bới chẳng hỏi qua chủ nhà, cũng không có chính quyền địa phương đi cùng".

Bà Hiển cho biết thêm, những người xưng là của nhà máy nước sạch yêu cầu bà ký vào biên bản và yêu cầu bà đền bù 50 triệu đồng, lúc đầu bà Hiển không ký, nhưng những người này nói không ký sẽ mời chính quyền, công an xã và đưa lên loa truyền thanh xã để thông báo hành vi của gia đình bà Hiển.

"Do lo sợ, cũng không muốn sự việc rắc rối tôi xin hạ mức tiền và được đồng ý giảm từ 50 triệu xuống 35 triệu. Sau khi được giảm tiền thì tôi ký vào biên bản và được những người này dặn là việc này phải giữ bí mật. Do gia đình khó khăn đến nay tôi chưa có tiền nộp phạt nên đã bị công ty cắt nước dùng", bà Hiển cho hay.

Nhà máy nước sạch liên xã Chân Lý, Đạo Lý, Bắc Lý, Nhân Đạo, Nhân Hưng (Ảnh: Đức Văn).

Ông Nguyễn Văn Thắng (72 tuổi, trú thôn 3 Trạm Khê, xã Chân Lý), cho biết: "Cách đây khoảng 1 năm đúng là gia đình tôi có đấu nối nước không qua hệ thống đồng hồ của nhà máy nước sạch. Hôm đến kiểm tra công ty đã lập biên bản yêu cầu gia đình tôi đền bù 35 triệu đồng. Tôi đã nộp tiền theo yêu cầu của công ty".

Còn ông Vũ Văn Nam (trú tại thôn 2 Vũ Điện), cho biết: "Cả nhà tôi hôm đấy đi làm, về đến nhà thì thấy đường nước bị xới tung, phía công ty nước bảo kiểm tra thì phát hiện đường đấu nối không qua đồng hồ và bảo là gia đình tôi ăn trộm nước của công ty, phải đền bù cho họ. Nếu không đền bù tiền thì sẽ thông báo công an xã và đưa lên loa truyền thanh.

Đường ống nước ấy cách đây khoảng 4 năm khi xây tường rào có thể thợ xây tự đấu đánh vữa, nhưng sau này bịt lại tôi không hề dùng đến. Nhưng vì không muốn sự việc bị um xùm nên tôi đã đưa trước 10 triệu".

Gia đình ông Phạm Văn Chanh (83 tuổi, trú thôn 9 Đồng Lư Trung Thượng) cũng bị Công ty Đồng Tiến Thành lập biên bản và cho rằng ông gia đình ông Chanh có hành vi lấy trộm nước.

Ông Chanh khẳng định: "Ở nhà tôi có một mình, đường nước mà công ty đào là ngõ chung, đường nước, đồng hồ nước nằm ngay đường lớn sau bếp, tôi chẳng ăn cắp, ăn trộm gì cả mà họ vu cho tôi là ăn cắp nước của họ và yêu cầu tôi đền bù tiền".

Do quá bức xúc, con trai ông Chanh đã làm đơn gửi đơn tố giác đến Công an huyện Lý Nhân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân. Trong đơn, khẳng định phía Công ty Đồng Tiến Thành đã có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của ông Chanh.

Ông Phạm Văn Chanh khẳng định gia đình ông không hề ăn trộm nước (Ảnh: Đức Văn).

Công ty nước sạch xử phạt dân không báo cáo chính quyền

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch UBND xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết: "Việc Công ty Đồng Tiến Thành đến kiểm tra, xử phạt các hộ dân đều không thông qua chính quyền xã mà họ tự ý làm. Kể cả việc họ đào đường lên cũng không thông báo chính quyền xã. Phía UBND xã đã nắm được thông tin và cho cán bộ liên hệ mời công ty nước sạch đến xã làm việc, nhưng hiện nay cán bộ xã chưa mời công ty này đến được".

Đại diện Công an xã Chân Lý xác nhận việc có một số hộ dân bị Công ty Đồng Tiến Thành kiểm tra vì cho rằng có hành vi ăn trộm nước sạch và có một số hộ dân đã phải bỏ tiền ra nộp. Việc này phía công ty cũng tự ý làm, không báo qua công an xã. Công an xã Chân Lý đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Lý Nhân.

Hình ảnh về biên bản người dân cung cấp của Công ty Đồng Tiến Thành với một hộ dân mà công ty này cho rằng đã ăn trộm nước (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trả lời qua điện thoại ông Vũ Kim Hà, Giám đốc Công ty Đồng Tiến Thành cho biết: "Thời gian vừa rồi anh em có báo cáo lại là có bắt được một số hộ ăn trộm nước sạch và có lập biên bản yêu cầu các hộ đền bù cho doanh nghiệp. Cái này chúng tôi có đầy đủ hồ sơ".

Còn Thượng tá Phạm Đồng Điện, Trưởng Công an huyện Lý Nhân cho biết: "Công an huyện Lý Nhân đã nắm được thông tin vụ việc trên và đã giao cho đội điều tra phối hợp xác minh làm rõ vụ việc".