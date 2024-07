"Nhiều gia đình ăn chẳng đủ, sao lo được bình chữa cháy"

Trách nhiệm của đơn vị chức năng trong việc đôn đốc các địa phương, hộ gia đình khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy (PCCC) là vấn đề được đại biểu Duy Hoàng Dương đặt ra tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội chiều 3/7.

Theo ông Dương, sau khi xảy ra vụ cháy khiến 56 người tử vong ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) hồi tháng 9/2023, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về tăng cường phòng cháy chữa cháy, trong đó yêu cầu 100% hộ gia đình phải tự trang bị bình chữa cháy.

Đồng thời địa phương phối hợp với đơn vị chức năng được yêu cầu hướng dẫn, đảm bảo 100% nhà ở, hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai.

Đại biểu đề nghị lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết kết quả triển khai các nhiệm vụ trên. Câu hỏi này cũng được gửi đến Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phụ trách lĩnh vực.

Đại biểu Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, đặt câu hỏi chất vấn (Ảnh: Thanh Hải).

Trả lời, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh phòng cháy chữa cháy là vấn đề rất nóng trong thời gian qua, không chỉ của riêng Hà Nội mà của cả nước.

"Thủ tướng có nhiều văn bản chỉ đạo khi nhiều tỉnh thành trên cả nước xảy ra những vụ cháy dẫn đến chết người. Hôm qua (ngày 2/7), khi Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri ở Hưng Yên, cử tri cũng chất vấn về tình trạng cháy nổ", ông Trung nói.

Liên quan Nghị quyết 05 của HĐND TP Hà Nội về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC, ông Trung cho biết sau khi có nghị quyết, đơn vị chức năng rà soát có 2.980 cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC, trong đó 2.971 cơ sở đã cam kết lộ trình thời gian thực hiện.

Trong số này, 2.963 cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện, 2.935 cơ sở đã được phê duyệt cam kết kế hoạch thực hiện, 733 cơ sở khảo sát dự toán kinh phí, 146 cơ sở đã có hồ sơ thiết kế, 114 cơ sở đã triển khai thi công.

Tuy nhiên đến nay mới có 91 cơ sở hoàn thành khắc phục các nội dung về PCCC, chiếm 3,05%.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung trả lời chất vấn của đại biểu, tại kỳ họp HĐND TP chiều 3/7 (Ảnh: Thanh Hải).

"So với chỉ tiêu thành phố giao năm 2024 là khắc phục ít nhất 70% cơ sở còn tồn tại về PCCC, tương ứng 2.086 cơ sở, hiện mới có 91 cơ sở hoàn thành. Như vậy, khả năng lớn các đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao năm nay", ông Trung nhấn mạnh.

Về thực hiện Nghị quyết 26 liên quan chỉ tiêu 100% hộ gia đình được trang bị bình chữa cháy, 100% hộ có lối thoát nạn thứ hai, Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn số liệu hiện có hơn 1,4 triệu/1,7 triệu hộ tự trang bị bình chữa cháy, đạt 86,43%. Đồng thời hơn 290.000/304.700 hộ mở lối thoát nạn thứ hai, chiếm 73%.

Đến nay, còn 13/30 quận huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, 20 quận huyện thị xã chưa hoàn thành 100% hộ được trang bị bình chữa cháy.

Giám đốc Công an TP cho rằng nguyên nhân của những tồn tại trên là cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo, còn coi công tác PCCC là của riêng lực lượng công an.

Ngoài ra, nhận thức, ý thức về PCCC của chủ hộ gia đình còn hạn chế, chủ quan, đặt mục tiêu sản xuất kinh tế lên trên hết mà không đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Công tác quy hoạch phát triển hạ tầng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu so với sự phát triển của kinh tế xã hội, có nhiều ngõ nhỏ phố nhỏ khiến xe chữa cháy không tiếp cận được. Hệ thống cấp nước phục vụ cho công tác chữa cháy chưa đảm bảo.

"Trong vụ cháy ở quận Thanh Xuân, tôi có chỉ đạo công an thành phố và lực lượng PCCC là đừng bàn nhau loại hình nhà nào do ai quản lý. Quan điểm của Công an TP là ở đâu có dân, ở đó phải có phương án PCCC", ông Trung nói.

Liên quan việc trang bị bình chữa cháy, ông Trung cho biết nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, "lo ăn chẳng đủ thì sao lo được những việc khác". Do đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu quan điểm các quận, huyện, phường, xã nếu có điều kiện thì mua sắm để cấp phát cho người dân, "xã hội hóa được thì xã hội hóa".