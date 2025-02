Nhiều dự án nhà ở xã hội, bất động sản ở Hải Phòng sẽ bị thanh tra

Theo đó, năm nay, TP Hải Phòng sẽ có 141 cuộc thanh tra, trong đó thanh tra thành phố thực hiện 15 cuộc thanh tra.

Cụ thể, Thanh tra TP Hải Phòng sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện 4 dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn thành phố, niên độ năm 2020-2024.

4 dự án NOXH trên gồm: Dự án khu NOXH 384 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền; Dự án NOXH tại số 39 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền; Dự án khu NOXH tại Tổng kho 3 Lạc Viên, số 142 Lê Lai, quận Ngô Quyền; Dự án xây dựng khu chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Đồng, quận An Dương.

Dự án khu NOXH tại Tổng kho 3 Lạc Viên, số 142 Lê Lai, quận Ngô Quyền (Ảnh: Góc dự án Hải Phòng).

Chủ đầu tư của 4 dự án trên là Công ty cổ phần hóa chất vật liệu Điện Bình Phát; Công ty cổ phần Toa Xe Hải Phòng; Công ty cổ phần Thái Holding; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng PG và UBND các quận, các sở ngành, đơn vị có liên quan.

Cũng theo kế hoạch, Thanh tra TP Hải Phòng sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc đầu tư, xây dựng, quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (Công ty SHP) và các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Tiếp đến, 3 dự án khác cũng nằm trong diện thanh tra của TP Hải Phòng năm nay, gồm: Dự án đầu tư xây dựng khu NOXH tại An Đồng, quận An Dương do Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Công ty Hoàng Huy) làm chủ đầu tư; Khu NOXH thuộc 20% quỹ đất thuộc dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy New City do Công ty Hoàng Huy làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp do Công ty TNHH Pruska Việt Nam làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, 4 dự án khác cũng thuộc diện thanh tra của TP Hải Phòng năm nay, gồm: Dự án đầu tư bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng tại quận Lê Chân; Dự án khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị phường Đồng Hòa, quận Kiến An; Dự án khu nhà ở thương mại số 444 Chợ Hàng, quận Lê Chân; Dự án nhà ở thương mại tại tổ dân phố Đông Khê 1, phường Đồng Hòa, quận Kiến An.

Chủ đầu tư 4 dự án trên là UBND quận Lê Chân, Hải An; Tổng công ty Hàng Kênh - Công ty cổ phần; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Vạn Phúc Điền (do liên danh Công ty TNHH PG Invest và Công ty cổ phần TTD Holding thành lập để thực hiện dự án); Công ty cổ phần da giầy và phát triển Hải Phòng; Công ty cổ phần đầu tư Solarris Việt Nam; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, 2 dự án khác cũng nằm trong kế hoạch thanh tra năm nay của Thanh tra TP Hải Phòng, gồm: Dự án đầu tư xây dựng khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, phường Hải Thành, quận Dương Kinh; Dự án mở rộng nhà máy sản xuất gỗ cao cấp tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại xã Trường Sơn, huyện An Lão.

Hai dự án trên có chủ đầu tư là UBND quận Dương Kinh, An Lão; Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới; Công ty cổ phần Trung Thủy; cá nhân, tổ chức liên quan.

Trong kế hoạch thanh tra, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng lưu ý, hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Ông Tùng nhấn mạnh, nội dung các cuộc thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền thanh tra và sự chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng.