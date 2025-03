Nhiều cụm đèn giao thông ở Huế hoạt động kém do công nghệ lạc hậu

Ngày 18/3, Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, đơn vị đã có báo cáo rà soát, xử lý tồn tại, bất cập về tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, trên địa bàn hiện có 92 nút giao được lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông.

Bộ đếm lùi tín hiệu đèn giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế không hoạt động (Ảnh: Vi Thảo).

Thời gian qua, các địa phương thuộc thành phố Huế đã bàn giao 59 cụm đèn cho lực lượng công an vận hành; còn lại 33 cụm đang xây dựng, sửa chữa, kiểm đếm và do công an cấp huyện đang sắp xếp, chưa có người nhận bàn giao.

Sở Xây dựng thành phố Huế cho rằng, các cụm đèn giao thông được đầu tư xây dựng qua nhiều giai đoạn, công nghệ đã lạc hậu. Bên cạnh đó, do điều kiện thời tiết trên địa bàn mưa nhiều, nên một số bộ điều khiển hoạt động không ổn định, đồng hồ đếm lùi không chính xác. Đa số các bộ điều khiển chưa xây dựng đường truyền kết nối về trung tâm điều hành, chỉ huy giao thông.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Huế, đến nay, việc đầu tư xây dựng đèn tín hiệu đã hoàn thành, bàn giao công tác vận hành cho lực lượng cảnh sát giao thông nên đơn vị khó bố trí kinh phí, xây dựng hợp đồng, tìm kiếm nhà thầu bảo trì, sửa chữa.

Thành phố Huế kiến nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng xem xét, đề xuất sửa đổi các bộ luật để giao toàn bộ công tác đầu tư xây dựng, vận hành, bảo trì đèn tín hiệu cho lực lượng công an, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh thực trạng nhiều hệ thống tín hiệu đèn giao thông trên địa bàn thành phố Huế bị lỗi, tạm dừng hoạt động, đồng hồ đếm lùi không hoạt động khiến người dân lo sợ bị phạt nguội.

Đặc biệt, bộ đếm lùi của cụm tín hiệu đèn giao thông tại km 830, trên đường Nguyễn Tất Thành (quốc lộ 1A), đoạn giao nhau với đường Dương Thiệu Tước, thuộc địa phận phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế bị hư hỏng, không hiển thị số trong thời gian dài.

Lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 (Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, do bộ điều khiển trung tâm (CPU) của hệ thống tín hiệu đèn giao thông nói trên bị cháy, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ bảo trì phải mượn CPU của một đơn vị khác để vận hành tạm.