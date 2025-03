"Ma trận" biển báo giao thông: Nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với thực tiễn

Sở Xây dựng Nghệ An đã có báo cáo rà soát, xử lý những tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện một số bất cập như vị trí biển báo trên một số tuyến đường không còn phù hợp với thực tế; biển báo bị hư hỏng, hoen gỉ; vạch sơn, gờ giảm tốc bị mòn, mờ... đã được các đơn vị quản lý tuyến đường khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Biển báo giới hạn tốc độ theo 4 khung giờ trên quốc lộ 48 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trên quốc lộ 48 và 7B, trong năm 2024, đã được đầu tư lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ tối đa (60 km/h và 40 km/h) theo 4 khung giờ tại 37 đoạn qua các trường học dọc hai bên đường. Đây là một phần của dự án sửa chữa đột xuất nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại các đoạn qua khu vực trường học. Trong đó, quốc lộ 48 có 20 vị trí trường học, quốc lộ 7B có 17 vị trí.

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt biển báo vào tháng 12/2024, đến nay đã có phản ánh từ cơ quan báo chí, dư luận về những bất cập, cho rằng biển báo gây khó khăn và dễ dẫn đến vi phạm đối với người, phương tiện tham gia giao thông.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Nghệ An sẽ phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp với thực tiễn trong tháng 3.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, quá trình quản lý và khai thác, các cơ quan quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra, rà soát các tồn tại, bất cập để kịp thời xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan quản lý đường bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra hiện trường, đưa ra giải pháp khắc phục và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Cụm đèn tín hiệu giao thông trên đường 72m ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 191 cụm đèn tín hiệu giao thông đang được khai thác, sử dụng. Các cụm đèn này đã được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh quản lý về mặt tín hiệu; UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm bảo trì, vận hành và khai thác.

Trong đó, có 96 cụm đèn được lắp đặt trên các tuyến quốc lộ, 17 cụm trên tỉnh lộ và 78 cụm trên các tuyến đường huyện, đô thị và xã.

Do phần lớn hệ thống đèn tín hiệu được đầu tư từ lâu, nhiều cụm đèn đã gặp phải một số lỗi kỹ thuật như thiếu bộ đếm ngược thời gian, tín hiệu đèn đỏ - vàng - xanh hoạt động không ổn định, thiết bị điều khiển tại tủ điều khiển bị hư hỏng cục bộ và chu kỳ đèn bị rối loạn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Biển báo cấm dừng, đỗ trên địa bàn thành phố Vinh bị mờ, ố (Ảnh: Nguyễn Phê).

Các địa phương, đơn vị liên quan đã chỉ đạo sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí, việc sửa chữa chưa được thực hiện một cách triệt để.

Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài gần 32.000km, gồm một tuyến cao tốc Bắc - Nam, 16 tuyến quốc lộ, 40 tuyến đường tỉnh và hệ thống đường bộ địa phương.