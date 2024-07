Nhiều chính sách phí, phạt về giao thông có hiệu lực từ tháng 4

Phạt “xe không chính chủ”: Theo Thông tư 11/2013/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 15/4, Bộ này sẽ tiến hành xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định (thường gọi là xe không chính chủ).

Xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định nếu không qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; các trường hợp phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định và qua điều tra các vụ án hình sự, nếu phát hiện người mua hoặc người bán không làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe (sau đây gọi là mua, bán xe không sang tên) theo quy định tại Thông tư của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, thì phải xác minh, xác định rõ hành vi vi phạm: “mua, bán xe không sang tên” và xử phạt trường hợp quá thời gian 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua, bán xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên, di chuyển thay đổi đăng ký xe theo quy định.

Quy định này đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận và giới chuyên môn, đa phần các ý kiến đều không đồng tình với việc xử phạt của Bộ Công an. Một điều đáng chú ý nữa là hiệu lực của Thông tư này chỉ kéo dài trong 2,5 tháng (từ 15/4 - 30/6/2013), nghĩa là đến khi Nghị định 71 sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (đang lấy ý kiến) được Chính phủ phê duyệt.

Quy định xử phạt "xe không chính chủ" của Bộ Công an có hiệu lực

từ ngày 15/4 tới đây

Quy định chuyển quyền sở hữu phương tiện: Từ ngày 15/4/2013 đến 31/12/2014, Thông tư 12/2013 của Bộ Công an sẽ hướng dẫn và đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, chứng từ mua bán xe được khi đăng ký sở hữu phương tiện, đứng tên chính chủ đối với phương tiện. Đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người, nếu người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ đăng ký xe gồm có ba loại giấy tờ: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú; Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định; Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

Giảm phí trước bạ ô tô: Liên quan đến lệ phí trước bạ ô tô, bắt đầu từ tháng 4 này, lệ phí trước bạ ô tô sẽ giảm xuống 10% theo quy định Nghị định 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi. Theo đó, từ ngày 1/4, ô tô chở người dưới 10 chỗ (kể cả tài xế) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức 10% (quy định cũ: 10%-20%). Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp thực tế thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh nhưng tăng tối đa không quá 50% mức quy định chung. Ô tô chở người dưới 10 chỗ (kể cả tài xế) nộp lệ phí trước bạ lần 2 trở đi với mức 2%, áp dụng thống nhất trên cả nước. Đây thực sự là một tin vui đối với các chủ phương tiện.

Tăng phí đào tạo và sát hạch lái xe: Phí đào tạo sách hạch lái xe cơ giới đường bộ sẽ tăng lên kể từ ngày 15/4. Theo Thông tư 23/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định phí thi sát hạch lý thuyết lái mô tô (hạng A1, A2, A3, A4) là 40.000 đồng/lần (mức cũ 30.000 đồng), thực hành 50.000 đồng/lần (mức cũ 40.000 đồng); Phí thi sát hạch lý thuyết lái ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, F) là 90.000 đồng/lần (mức cũ 70.000 đồng), thực hành trong hình 300.000 đồng/lần (mức cũ 230.000 đồng), thực hành trên đường giao thông công cộng 60.000 đồng/lần (mức cũ 50.000 đồng).

Thay sổ đăng kiểm ô tô bằng giấy chứng nhận kiểm định trong Thông tư 56/2012/TT - BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/4.

Các đơn vị đăng kiểm sẽ không cấp sổ đăng kiểm như trước mà thay vào đó là giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để xác nhận xe đã được kiểm tra theo quy định, đủ điều kiện tham gia giao thông thay cho sổ đăng kiểm như trước. Giấy chứng nhận này được chủ, lái xe mang theo khi đi đường, xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra và chỉ có hiệu lực trong chu kỳ kiểm định của xe. Trước đây, nếu sổ đăng kiểm bị rách hoặc thất lạc, thủ tục cấp lại phải chờ 30 ngày, nhưng nay với giấy chứng nhận kiểm định, thủ tục cấp lại rất đơn giản.

Tạm dừng thi công công trình kém chất lượng: Theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng có hiệu lực từ 15/4, trường hợp phát hiện chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu, có nguy cơ gây sập đổ công trình hoặc biện pháp thi công không đảm bảo an toàn thì cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được quyền tạm dừng thi công công trình.

Cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng chỉ cho phép thi công sau khi chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn. Khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng qua công tác kiểm tra hoặc do tổ chức, cá nhân phản ánh, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng phải kịp thời yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục, đồng thời đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Quỳnh Anh