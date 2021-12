Nhặt được túi xách có 9 triệu đồng, công an xã tìm trả lại cho khổ chủ

Dân trí Trên đường đi tuần tra kiểm soát, Công an xã Khánh Phú ở Ninh Bình phát hiện chiếc túi xách màu đen, bên trong có nhiều tiền và các giấy tờ quan trọng.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh vừa tiến hành trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 1989, trú tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh). Số tài sản này chị Huyền đánh rơi khi đi trên đường.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ 10 thuộc xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tổ công tác Công an xã Khánh Phú phát hiện chiếc túi xách màu đen, bên trong có 8,9 triệu đồng, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, 2 thẻ ATM và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Chị Huyền nhận lại số tài sản bị mất và cảm ơn tinh thần phục vụ nhân dân của Công an xã Khánh Phú.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu của số tài sản trên là của chị Huyền, đồng thời liên hệ để trao trả tài sản cho chị Huyền.

Nhận lại tài sản bị mất, chị Huyền bày tỏ sự vui mừng, xúc động và cảm ơn tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh.

Thái Bá