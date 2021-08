Nhân viên giao hàng dùng giấy đi đường giả để qua chốt kiểm soát

Dân trí Xin giấy đi đường bản scan, ông T. tự ghi thông tin cá nhân, công ty vào và sử dụng mẫu giấy này để đi qua các chốt kiểm soát dịch.

Công an Quận 10 (TPHCM) vừa phát hiện một nhân viên công ty dùng giấy đi đường giả để đi giao hàng trong thời gian giãn cách xã hội.

Chiều ngày 26/8, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ở giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Trường Sơn tiến hành dừng xe, kiểm tra giấy đi đường của ông P.T.A.T., 35 tuổi, ngụ Quận 10.

Lúc này, ông T. xuất trình giấy đi đường do Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cấp. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện giấy đi đường trên là giả (bản scan) nên lập biên bản, mời ông T. về trụ sở công an làm việc.

Công an thu giữ các giấy đi đường giả.

Ông T. cho biết đang là nhân viên giao hàng của một công ty dược phẩm có địa chỉ tại quận Bình Tân và xin giấy đi đường giả trên từ một người khác. Sau đó, ông T. tự điền thông tin cá nhân, công ty vào và sử dụng để lưu thông trên đường.

Trước khi bị phát hiện, ông T. đã giao thành công 2 đơn thuốc tại quận Phú Nhuận và quận Tân Bình.

Từ lời khai của ông T., Công an Quận 10 làm việc với 4 người có liên quan, đồng thời thu giữ 10 bản scan giấy đi đường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, anh L.V.Đ. (ngụ Quận 4) điều khiển xe máy trên đường Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình) và được tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua làm việc, anh Đ. trình ra 2 giấy đi đường do Phòng PC08 cấp và ghi thông tin giống nhau.

Anh Đ. sử dụng 2 giấy đi đường giả để lưu thông trên đường.

Tổ công tác xác định 2 giấy đi đường này đều được scan, in từ trên mạng xuống nên lập biên bản xử phạt anh Đ. số tiền 2 triệu đồng vì lỗi ra đường không cần thiết và yêu cầu quay về nơi ở.

Từ 0h ngày 25/8 đến ngày 6/9, các nhóm đối tượng được phép ra đường phải mang theo giấy đi đường đóng mộc sống, có số thứ tự, ký hiệu nhận diện đơn vị công tác do Phòng PC08 in, đồng thời xuất trình CMND/CCCD hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành và mã QR Code cá nhân sau khi thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Hoàng Thuận