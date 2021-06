Nhà biến thành "hầm" ẩm thấp, dột nát tại chung cư tập thể cũ Hà Nội

Khu chung cư C5 Tập thể Cơ khí Công trình Bộ GTVT (Quỳnh Mai, Hà Nội) được xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ trước đã rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng những năm gần đây, gây ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Trải qua hơn 60 năm tồn tại, nhiều lớp tường đã bóc tróc lộ ra lớp gạch cũ kỹ, tấm biển tên khu tập thể hoen gỉ không còn nhìn rõ chữ.

Những căn nhà lọt thỏm dưới lòng đường được ví như những "căn hầm" là hình ảnh quen thuộc với các hộ gia đình sống ở tầng 1 khu tập thể. Được biết, thời điểm ban đầu mỗi căn nhà tầng một có chiều cao khoảng gần 3 m nhưng sau nhiều lần nâng đường và các hộ phải nâng nền nhà theo, tới nay chiều cao bên trong các hộ chỉ chưa đến 2 m. Khung cửa sổ trong nhà đã nằm ngang mặt đường phía ngoài.

Diện tích nhỏ, chật chội, ẩm thấp, ngôi nhà lại lọt thỏm, thấp dưới nền đường khiến cuộc sống của gia đình anh Đông (cư dân sống ở tầng 1 khu tập thể C5 Quỳnh Mai) gặp nhiều khó khăn. Với nền nhiệt nóng bức trong những ngày hè, căn hộ không khác gì chiếc lò khi xung quanh bị che kín bởi các bức tường.

Tường và trần nhà xảy ra tình trạng bong tróc do thời gian xây dựng đã lâu, sau nhiều lần cơi nới cải tổ. Một người cao lớn đứng bên trong nhà cũng có thể bị "kịch trần" do nền nhà đã tôn cao khoảng hơn 1 m so với trước đây.

Theo anh Đông, do nâng cấp nền đường nên mặt bằng tầng 1 nhà anh hiện tại thấp hơn so với mặt đường tới gần 2 m, mỗi lần mưa lớn gia đình anh phải tìm cách che chắn không để nước tràn vào nhà. Nhiều gia đình trong khu đã xây các bậc ngăn nước tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Khu nhà vệ sinh, nhà tắm chung của khu tập thể nằm lọt thỏm cạnh mặt đường từ lâu đã không ai vào sử dụng.

Bên trong được tận dụng thành kho chứa đồ đạc xếp bừa bộn, vào mỗi trận mưa lớn, nước mưa cùng với nước thải trong "căn hầm" tràn ra gây mất vệ sinh, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu.

Người dân đã nhiều lần làm đơn gửi lên các đơn vị chức năng nhưng tới nay vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm.

Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 1.500 chung cư cũ có quy mô từ 2 đến 5 tầng, chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1990, ngoài ra còn một số chung cư được xây dựng từ trước năm 1954.

Khu tập thể Thành Công (Quận Đống Đa) được đưa vào sử dụng từ năm 1987 cũng nằm ở mức nguy hiểm báo động cấp độ D đang xuống cấp trầm trọng. Biển thông báo nguy hiểm được gắn tại ngay ban công tầng 1 khu nhà để cảnh báo tới các hộ gia đình chủ động tháo dỡ các phần cơi nới trái phép làm ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà.

Bên trong, phần tường bao và nền sàn trở nên bong tróc, nhiều căn hộ đã di chuyển rời khỏi khu tập thể do xuống cấp trầm trọng.

Khu vực hành lang của một chung cư tập thể tại đây được tận dụng làm "không gian riêng" của gia đình.

Việc chật chội khiến nhiều hộ gia đình phải cơi nới "chuồng cọp" để có thêm không gian sinh sống.

Khu vực tầng trên cùng chung cư đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh (quận Ba Đình) được bỏ trống, lối lên cũng được chặn bởi nhiều đồ phế thải.

Tháng 5/2021, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ký công văn số 4724 gửi Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Ban Quản lý các công trình nhà ở - công sở và UBND các quận Ba Đình, Đống Đa về sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố có 76 khu tập thể với 1.271 dãy nhà từ 4 đến 6 tầng và 308 dãy nhà độc lập, đưa tổng số chung cư cũ lên 1579 nhà, quy mô dân số gần 240.000 người. Quy mô dân số tăng cao làm cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các khu tập thể cũ bị quá tải trầm trọng.