Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bị kỷ luật

Dân trí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa quyết định kỷ luật khiển trách Đại tá Phạm Văn Chẩn, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, vì buông lỏng công tác lãnh đạo.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai vừa công bố quyết định kỷ luật khiển trách Đại tá Phạm Văn Chẩn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai và các cá nhân có liên quan, trong đó có Đại tá Phạm Văn Chẩn.

Trụ sở Công an tỉnh Gia Lai, nơi Đại tá Phạm Văn Chẩn từng làm việc.

Theo kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã vi phạm quy định của Đảng và Thông tư số 55 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định phân công trách nhiệm giữa công an các cấp.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chưa chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, vi phạm Quy định 30 (ngày 26/7/2016) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; buông lỏng công tác lãnh đạo, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, như: không thảo luận, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền như chủ trương, biện pháp điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm, kéo dài.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh không kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo việc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đại tá Phạm Văn Chẩn nguyên là Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã nghỉ hưu hơn một năm nay.

Phạm Hoàng