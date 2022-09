Nguyên nhân đôi nam nữ nhảy cầu Long Biên

Ngày 7/9, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nữ nạn nhân mất tích trong vụ nhảy cầu.

"Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy nữ nạn nhân. Vụ việc đang được đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Long Biên thụ lý điều tra, làm rõ", vị lãnh đạo nói.

Theo cơ quan chức năng, danh tính đôi nam nữ đã được làm rõ. Cụ thể, nam thanh niên tên là C. (27 tuổi, quê Nam Định), nạn nhân nữ tên là H. (20 tuổi, ở Hà Nội). C. và H. có quan hệ tình cảm.

Nam thanh niên được lực lượng chức năng cứu sống sau khi nhảy từ cầu Long Biên xuống sông Hồng đêm 6/9 (Ảnh: CTV).

Tối 6/9, C. và H. đèo nhau bằng xe máy lên cầu Long Biên nói chuyện nhằm giải quyết mâu thuẫn trước đó. Lúc này, H. bất ngờ trèo qua thành cầu, gieo mình xuống sông. Sau ít phút bàng hoàng, C. đã lao theo định cứu bạn gái nhưng bất thành. Sau đó, C. được lực lượng chức năng cứu thoát, còn H. vẫn đang mất tích.

Như đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 6/9, Công an phường Ngọc Lâm nhận được tin báo tại khu vực giữa cầu Long Biên có đôi nam nữ trẻ nhảy xuống sông Hồng. Lực lượng chức năng sau đó đã vớt được nam thanh niên.