Nguyên nhân cán bộ y tế bộ phận tiêm chủng tử vong trong phòng làm việc

Dân trí Cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến cái chết của nhân viên y tế huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Ngày 21/9, nguồn tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu tội phạm liên quan đến cái chết của ông N. (cán bộ làm việc tại bộ phận tiêm chủng của Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc).

Như Dân trí thông tin trước đó, sáng 20/9, cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc đến trụ sở làm việc thì phát hiện ông N. tử vong trong tư thế treo cổ.

"Quá trình xác minh cho thấy ông N. là người hiền lành, không có mâu thuẫn hay nợ nần gì. Tối 19/9, ông N. vẫn ăn cơm với mọi người, không có biểu hiện tâm lý bất thường.

Nguyên nhân ông N. tử vong là do tự treo cổ, có thể là do bế tắc về tư tưởng liên quan đến vấn đề khác trong cuộc sống. Phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên chúng tôi đã bàn giao thi thể để gia đình an táng", nguồn tin cho hay.

Vĩnh Khang