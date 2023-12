Nguyên nhân ban đầu vụ 3 bố con chết trên sông ở Hưng Yên

Ngày 7/12, anh Trần Văn C. (26 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) rời nhà cùng 2 con gái T.N.A. (4 tuổi) và T.Q.A. (1 tuổi). Gia đình sau đó không thể liên lạc được với 3 bố con.

5 ngày sau, tin dữ đầu tiên ập đến - thi thể anh C. được tìm thấy tại sông Bắc Hưng Hải (đoạn gần cầu Đội, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ). Tin dữ thứ 2 đến sau đó khoảng một ngày, khi 2 bé gái cũng được tìm thấy đã tử vong.

Vụ việc đã được báo trước?

Chia sẻ với phóng viên, anh rể của anh C. cho biết, người đàn ông 26 tuổi học hết cấp 2 thì nghỉ, sau đó lấy vợ ở xã bên cạnh từ sớm. Hai vợ chồng có với nhau 2 con gái.

Tuy nhiên, theo người nhà, anh C. và vợ nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống. Cả 2 ly thân và đứng trước viễn cảnh "đường ai nấy đi". Điều này, kết hợp với việc mới nghỉ việc, anh C. có dấu hiệu bị trầm cảm, gặp vấn đề về tâm lý.

Những người trong gia đình nhiều lần nghe anh C. tâm sự về ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời.

Dòng sông Bắc Hưng Hải (Ảnh: Nguyễn Hải).

Kể về ngày anh C. bế 2 con gái rời nhà, người thân cho biết, anh C. nói đi "có chút việc" và không mang theo điện thoại hay tài sản, vật dụng nào.

Sau đó, gia đình nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, đề nghị trả tiền taxi giúp anh C. Khi đó, người nhận cuộc gọi đã không làm theo yêu cầu mà nhờ chuyển lời bảo anh C. đưa 2 con gái về.

Từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến anh C. Những cố gắng gọi lại cho số điện thoại trên cũng bất thành.

Đến sáng 12/12 và gần trưa ngày hôm sau, người nhà anh C. lần lượt nhận tin dữ khi được thông báo về việc tìm thấy thi thể 3 bố con trên sông Bắc Hưng Hải.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, từ khi ly thân với vợ, anh C. nuôi 2 con nhỏ. Nhiều lần tâm sự với chị gái và mẹ, anh C. nói thấy chán cuộc sống và muốn kết thúc tất cả để bỏ lại đau buồn đang gặp.

Do đó, bước đầu, nhà chức trách nhận định đây là vụ tự tử, không có yếu tố tội phạm.

Người dân không đồng ý cho trục vớt thi thể

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Nhất (52 tuổi, ở khu vực phát hiện thi thể bé gái 1 tuổi) cho biết khoảng 8h ngày 13/12, thi thể một bé gái được người dân phát hiện nổi trên sông Bắc Hưng Hải, đoạn dưới gầm Cầu Đừng. Danh tính của nạn nhân là T.Q.A.

"Đến khoảng 9h, người thân cháu đến hiện trường, làm lễ đến 10h thì đưa thi thể cháu lên bờ. Thời điểm đưa cháu bé lên, chân của cháu bị buộc bởi sợi dây vải màu đỏ", ông Nhất kể, bày tỏ sự đau xót.

Chia sẻ, ông Nhất cho rằng dù có chuyện gì xảy ra, 2 bé gái vẫn quá nhỏ để phải chịu hậu quả như hiện tại. "Thương nhất là 2 đứa trẻ", ông Nhất nói.

Ông Nhất kể lại thời điểm phát hiện thi thể bé gái 1 tuổi (Ảnh: Hải Nam).

Trong khi đó, ông Hoa (sống ở khu vực phát hiện thi thể anh C. và bé gái 4 tuổi) kể những ngày qua, ông chưa một đêm nào ngủ yên giấc vì đau lòng trước sự việc trên.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, theo hướng dòng chảy của sông Bắc Hưng Hải, thi thể đầu tiên là bé gái 1 tuổi, cách đó khoảng hơn 2km là thi thể của anh C. và cuối cùng là bé gái 4 tuổi. Khoảng cách từ nơi đưa thi thể bé Q.A. tới khu vực trục vớt anh C. và bé N.A. là khoảng gần 3km.

Khu vực trục vớt thi thể anh C. và con gái 4 tuổi (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo UBND xã Thanh Long, khoảng 9h ngày 12/12, UBND xã Thanh Long nhận tin báo của người dân và công an xã về việc phát hiện thi thể một người đàn ông mắc cạn trên mặt sông Bắc Hưng Hải (thuộc thôn Thượng Tài).

Đến khoảng 12h cùng ngày, thi thể được các lực lượng chức năng trục vớt và tiến hành khám nghiệm. 3 giờ sau, ông Trần Văn K. (53 tuổi, ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) đến hiện trường và xác nhận tử thi là con trai ông, tên Trần Văn C. (26 tuổi).

Đồng thời, ông K. cũng cho biết, anh C. đã bỏ nhà đi từ ngày 7/12. Khi đi, anh C. mang theo 2 con gái.

Chính quyền địa phương sau đó bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Khoảng cách giữa 2 khu vực trục vớt thi thể 3 nạn nhân (Ảnh: Google Maps).

Đến 10h ngày 13/12, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể 2 con gái của anh C. tại khu vực gần cầu Đừng (thuộc thôn Thụy Lân, xã Thanh Long). Danh tính của 2 nạn nhân là T.N.A. (4 tuổi) và T.Q.A. (1 tuổi).

Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, nhà chức trách bàn giao thi thể 2 bé gái cho gia đình để mai táng.