Nguy cơ sắp xuất hiện đợt lũ trái mùa tại Thừa Thiên Huế

Chiều 28/3, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đầu tháng 4, trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng và có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị. Nếu xuất hiện lũ thì đây sẽ là một đợt lũ trái mùa đến sớm nhất lần đầu tiên trong lịch sử tại Thừa Thiên Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 1- 3/4, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông; mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm 1-2/4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực vùng biển có gió mạnh, biển động.

Mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 (Ảnh: CTV).

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các địa phương, Sở, ngành trong tỉnh theo dõi chặt chẽ thông tin, thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu có phương án vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, cống qua đê bảo vệ diện tích sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên, người lao động; chủ động khơi thông dòng chảy; đảm bảo an toàn phương tiện, thiết bị, vật tư thi công; bố trí biển báo, hướng dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông…

Chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện cũng được yêu cầu tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du.