Người xưng "tao là VTV, tiến sĩ" tại chốt kiểm dịch mắc rất nhiều lỗi

Chính quyền địa phương cho biết, sau khi uống rượu, ông Đ. có hành vi lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Lực lượng chức năng còn xác định ông Đ. vi phạm rất nhiều lỗi khác.

Ông Nguyễn Đ. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 17/8, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, Công an xã Đặng Xá đã hoàn tất hồ sơ vụ việc nêu trên và gửi Công an huyện Gia Lâm, để tiếp tục điều tra, làm rõ.

"Chúng tôi đang đợi kết luận từ cơ quan điều tra để đưa ra hình thức xử phạt đối với ông Nguyễn Đ. Qua tổng hợp của công an xã, ông Đ. đã vi phạm rất nhiều lỗi, như: không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, gây rối tại chốt kiểm dịch, lăng mạ xúc phạm cán bộ tại chốt, uống rượu bia khi đi ra đường, ra ngoài đường không có lý do cần thiết..." vị lãnh đạo xã Đặng Xá nói.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Đặng Xá, vì ông Đ. là người cư trú trên địa bàn, nên việc xử phạt sẽ do xã ra quyết định. Tuy nhiên, hiện đơn vị vẫn đang đợi kết luận từ cơ quan điều tra, để có thể đưa ra phương án xử phạt phù hợp, vì có những lỗi của ông Đ. có thể vượt thẩm quyền xử phạt của UBND xã.

Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho hay, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục làm rõ một số tình tiết vi phạm của ông Nguyễn Đ. Tại cơ quan công an, ông Đ. đã thành khẩn nhận lỗi, tỏ ra rất ân hận về hành vi sai trái của mình. Khi nào có kết quả cụ thể về vụ việc, Công an huyện Gia Lâm sẽ thông tin tới báo chí.

Trước đó, vào đêm 15/8, ông Nguyễn Đ. (SN 1983, quê quán Bắc Ninh, sống tại khu đô thị Đặng Xá, ông Đ. đang làm giám đốc marketing của Công ty Đại dương Xanh), đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang, định vượt chốt kiểm dịch vào trong khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Tuy nhiên, khi đi qua chốt kiểm dịch, người này đã bị lực lượng chức năng giữ lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Khi bị kiểm tra, người đàn ông này có hành vi chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch. Được mời vào chốt để làm việc, ông Đ. tự xưng "tao là VTV, tao là tiến sĩ đấy...". Chưa dừng lại ở đó, khi lực lượng chức năng yêu cầu người đàn ông này xuất trình giấy tờ liên quan, thì ông Đ. đã lấy một tập giấy tờ rồi ném xuống đất, sau đó lên xe bỏ đi.

Văn Yên