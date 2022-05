Người phụ nữ thoát chết hy hữu sau 7 ngày rơi xuống vực sâu Yên Tử

Theo thông tin từ Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, đơn vị vừa phối hợp với nhà chùa và các đơn vị, cá nhân tổ chức tìm kiếm và cứu được một người phụ nữ bị rơi xuống vực sâu tại khu vực chùa Đồng, Yên Tử vào khoảng 9h15 sáng nay (3/5).

Khu vực người phụ nữ bị rơi xuống và được cứu sống vào sáng nay (Ảnh: Ban Quản lý Yên Tử cung cấp).

Lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân và đưa lên khu vực an toàn (Ảnh: Ban Quản lý Yên Tử cung cấp).

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963) ở Mỹ Đình, Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 27/4, bà Liên một mình đi chùa Yên Tử rồi không may đã bị ngã và rơi xuống vực sâu khoảng 30 m tại khu vực trên.

Sau khi được cứu sống đưa lên khỏi vực sâu, bà Liên cho biết, ngày 27/4, bà đi Quảng Ninh và lên lễ Phật tại chùa Đồng. Tuy nhiên sau khi lễ xong đi xuống được một đoạn thì bà Liên thấy người hơi mệt nên đã ngồi nghỉ tại khu vực gần sát lan can chùa Đồng.

Nạn nhân kể lại sự việc hy hữu sau khi được cứu sống (Ảnh: Ban Quản lý Yên Tử cung cấp).

Cũng theo bà Liên, sau khi nghỉ một lúc bà Liên đứng dậy để đi tiếp thì bị tụt huyết áp, bị choáng và ngã xuống khu vực phía dưới khoảng 30 m; rất may bà rơi vào khu vực có nhiều cây nên không xảy ra chấn thương nặng.

Bà Liên cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự cố bà có kêu cứu và tìm cách bám vào thân cây nhưng không may bị rơi xuống thêm một đoạn nữa và bị ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà tiếp tục kêu cứu nhưng do điểm rơi xuống quá sâu, trong khi thời tiết những ngày này tại khu vực gió to và mưa nên không ai nghe thấy.

Đến 9h15 ngày 3/5, sau 7 ngày bị rơi xuống vực sâu, do thời tiết không còn mưa, gió cũng giảm nên các lực lượng quản lý đã nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Liên và phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Cứu được người phụ nữ sau 7 ngày bị rơi xuống vực.

Theo lực lượng tìm kiếm, bà Liên sống sót là nhờ có mang theo ít bánh gạo và nước đóng chai, ngoài ra bà Liên còn ăn những nõn cây dương xỉ xung quanh để cầm cự chờ người đến cứu.

Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử - cho biết: "Đây là sự việc hy hữu, nạn nhân sống sót kỳ diệu sau tới 7 ngày rơi xuống vực, trong khi thời tiết rất xấu, mưa và gió lớn. Ngay khi cứu hộ được nạn nhân, chúng tôi đã tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân xuống núi an toàn".

Hiện sức khỏe nạn nhân ổn định và đang chờ gia đình đến đón.