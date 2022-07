Người phụ nữ Hà Nội tố cáo chồng cũ dâm ô con trai ruột 12 tuổi

Ngày 13/7, phản ánh tới Báo Dân trí, chị Nguyễn Hà (tên nhân vật đã được thay đổi, trú tại Hà Nội) cho biết, chị vừa làm đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) về việc chồng cũ của chị là ông N.Q.H. (42 tuổi, trú tại quận Đống Đa, hiện sống tại quận Thanh Xuân) đã có hành vi dâm ô với con trai 12 tuổi của chị và ông H..

Theo chị Hà, ông N.Q.H. đã dâm ô con trai ruột của chị là cháu Jezz (tên nhân vật đã được thay đổi) khi cháu mới tròn 12 tuổi. Hiện cháu đã 16 tuổi.

Tố cáo chồng cũ trên mạng xã hội

Theo lời tố cáo của chị Hà, sau khi kết hôn với ông H. được 2 năm, tới năm 2006, chị sinh cháu Jezz. Năm 2007, ông H. đi Mỹ làm nghiên cứu sinh và trong suốt 6 năm đi học tiến sĩ bên Mỹ, ông H. không về thăm con, kể cả khi con có nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Năm 2010 chị Hà làm đơn ly hôn gửi tòa ở Hà Nội, nhưng ông H. không thuận tình ly hôn. Năm 2013, ông H. về Việt Nam, chị Hà lại làm đơn ly dị và được tòa án chấp thuận.

Theo chị Hà, mặc dù xa bố ngay từ nhỏ song cháu Jezz vẫn có tình cảm với bố, nhưng ông H. lại có hành vi "không thể nào chấp nhận nổi" với chính con trai đẻ của mình.

Chị Hà cho biết, sự việc xảy ra vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2018, khi cháu Jezz được chị cho ra Hà Nội chơi với bố tại nhà trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Chị tố cáo tại đây cháu Jezz bị chính bố đẻ thực hiện hành vi dâm ô nhiều lần, sờ mó bộ phận sinh dục, bất chấp cháu phản đối.

Theo chị Hà, con trai chị đã được giáo dục về giới tính và nhận thức được rằng những hành động của bố là hành vi tấn công tình dục. Tuy nhiên, cháu không nói ngay với mẹ vì xấu hổ. Cũng theo lời chị, ông H. dặn con trai không được nói với mẹ, hứa hẹn cho cháu thừa kế tài sản và mua máy tính mới.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Hà thấy cháu Jezz có nhiều thay đổi tâm trạng, hành vi. Đến tháng 9/2019, chị thấy cháu bắt đầu có những dấu hiệu trầm cảm rõ rệt. Cháu thường vật vã cả đêm không ngủ được, chán ăn, buồn bã, kêu chán đời. Cháu được mẹ đưa đi khám sức khỏe tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai và được kết luận trầm cảm nặng.

"Tôi phải đưa cháu rời khỏi Hà Nội vào tháng 10/2019 để cháu khuây khỏa, nhưng cháu vẫn rối loạn giấc ngủ suốt nhiều tháng liền. Cho tới tháng 12/2019, trong một đêm khó ngủ, cháu đã nói với mẹ là bố nhiều lần sờ soạng cháu, cả trong quần và ngoài quần. Cháu sợ hãi sẽ vô tình gặp bố ở nơi nào đó và yêu cầu mẹ không để cho cháu phải gặp lại bố lần nào nữa", chị Hà trình bày.

Chị Hà kể, cháu Jezz muốn mẹ nói sự việc với mọi người, hối thúc mẹ liên lạc với luật sư và chủ động ghi âm, kể lại sự việc.

Theo chị Hà, sự việc xảy ra đã làm ảnh hưởng tới học tập, tâm sinh lý, niềm tin vào cuộc sống của cháu, và có thể ảnh hưởng tới tương lai của cháu suốt cả cuộc đời.

"Trong hai năm rưỡi qua, do hạn chế của dịch bệnh nên tôi cũng chưa trực tiếp ra Hà Nội để thực hiện các thủ tục tố giác tội phạm được. Bây giờ tôi cảm thấy mình đã đủ bình tâm để đối mặt với những đau khổ tinh thần và tố giác hành vi dâm ô của anh H. ra cơ quan pháp luật và nơi làm việc", chị Hà nói thêm.

Người bố nói gì?

Liên quan tới những tố cáo trên của chị Nguyễn Hà, ngày 14/7, PV Dân trí đã liên hệ với ông N.Q.H. (42 tuổi, chồng cũ chị Hà). Ông H. cho biết bản thân không muốn bình luận gì về những lời tố cáo của vợ cũ đăng trên mạng xã hội.

Theo ông H., nếu vợ cũ cho rằng ông có hành vi không đúng mực thì nên làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng để công an làm rõ thực hư.

"Hiện tại tôi không muốn bình luận gì thêm trước những thông tin mà vợ cũ đã đăng lên mạng xã hội. Nếu vụ việc có dấu hiệu của tội phạm thì chị ấy cứ gửi đơn tố cáo lên cơ quan công để họ điều tra và làm rõ", ông H. nói.

Liên quan tới sự việc này, sáng cùng ngày 14/7, trao đổi với PV Dân trí, một vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hiện phía công an quận đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Hà và Đội Tổng hợp, Công an quận đang thụ lý điều tra, làm rõ.