Người nhà bệnh nhân đập phá xe cấp cứu, đe dọa điều dưỡng

Khoảng 18h30 ngày 16/11, bệnh nhân Trần H. (57 tuổi), trú tại khối 9, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cấp cứu.

Khi bệnh nhân đang được các y, bác sĩ Trung tâm sơ cứu ban đầu thì người nhà kéo đến, không cho cấp cứu và yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Đại diện Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã ký giấy chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Kính chắn buồng lái bị đập vỡ (Ảnh: H.T).

Đến khoảng 19h cùng ngày, lái xe Hoàng Hải Đăng (SN 1988) và điều dưỡng Bùi Thị Huệ (SN 1979) thuộc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc được lệnh chở bệnh nhân Trần H. lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu.

Khi lái xe đi qua cầu Cày, thuộc địa phận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì bất ngờ người nhà đi cùng bệnh nhân H. hô lớn, đập vỡ kính chắn giữa buồng lái và khoang chở bệnh nhân; đồng thời đe dọa lái xe, điều dưỡng, yêu cầu quay xe ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

"Lúc ấy, người nhà đi cùng bệnh nhân H. liền hô to tại sao không chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Họ chửi bới tôi và lấy thanh nẹp cứu thương đập phá kính chắn buồng lái, đấm lái xe nhưng được tôi can ngăn lại. Quá sợ hãi trước hành vi hung hăng của người nhà bệnh nhân, tôi và lái xe chỉ biết chấp nhận làm theo yêu cầu của họ", điều dưỡng Bùi Thị Huệ kể lại.

Ông Nguyễn Trường Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã báo cáo lên công an huyện và công an thị trấn đề nghị điều tra làm rõ.

"Sau khi lái xe và điều dưỡng của chúng tôi bị đe dọa, chửi bới và phải làm theo mệnh lệnh của người nhà bệnh nhân H., xe cấp cứu của đơn vị bị hư hỏng. Trung tâm Y tế đã đề nghị phía công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ", ông Sinh nói.

Đại diện Công an thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cho biết, đã nắm bắt sự việc. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.