Sáng 5/2 (tức ngày Rằm tháng Giêng của năm Quý Mão) hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ (nơi thờ thánh mẫu Liễu Hạnh) ở Hà Nội để thắp hương, dâng lễ xin cho bản thân và gia đình những điều tốt lành và bình cho năm mới.

Người Hà Nội đội mưa đi lễ Rằm tháng Giêng ở Phủ Tây Hồ (Video: Minh Hoàng).

Những năm trước, Rằm tháng Giêng rơi vào các ngày thường, Phủ Tây Hồ thường xuyên tiếp đón một khách lớn dâng lễ vào buổi trưa. Tuy nhiên, Rằm tháng Giêng năm nay rơi vào ngày Chủ nhật, thời tiết tại Hà Nội lại có mưa nhỏ, chính vì vậy lượng người đổ về Phủ Tây Hồ không quá đông và tấp nập như mọi năm. Ngoài ra, người dân có thể lựa chọn những địa điểm đi lễ, vãn cảnh ở xa trung tâm Hà Nội.

Người dân đội mưa đi lễ Phủ Tây Hồ trong sáng nay.

Chị Hồng Linh ở Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: "Bình thường tôi chỉ đi những chùa gần khu vực nhà thôi, tuy nhiên, năm nay rất may Rằm tháng Giêng lại rơi vào Chủ nhật, là ngày nghỉ không phải đi làm nên tôi thoải mái để có thể lựa chọn các địa điểm đi lễ. Lúc tôi ra khỏi nhà thì trời mưa rất to nhưng vẫn quyết tâm đi để được dâng lễ, cầu may, cầu bình an và sức khỏe cho cả gia đình".

Hàng trăm người không ngại mưa gió dâng lễ cầu bình an, may mắn trong năm mới ở Phủ Tây Hồ.

Cách đó không xa, trái ngược với khung cảnh đông đúc ở Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc năm nay khá vắng vẻ người dân đến dâng hương. Chủ yếu trong buổi sáng là những đoàn khách du lịch đến vãn cảnh và một số bạn trẻ tranh thủ buổi sáng Chủ nhật đi chơi, du xuân đầu năm mới.