Người dân TPHCM không cần đổi giấy đi đường sau ngày 6/9

Chiều 5/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra một ngày trước thời điểm TPHCM hoàn tất 2 tuần siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội nhằm đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9.

Tại buổi họp, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, thông tin trong tình huống UBND TPHCM quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội, đơn vị sẽ gia hạn, kéo dài hiệu lực của giấy đi đường đã cấp.

Công an TPHCM sẽ không yêu cầu người dân, các đối tượng được lưu thông trên đường phải đổi giấy mới.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Ông Lê Mạnh Hà thông tin thêm, thời gian tới, sau khi một số địa bàn đã khống chế được dịch bệnh, một số hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể được mở cửa lại, lực lượng công an đã tính tới một số giải pháp kiểm soát người ra đường.

"Các tiêu chí an toàn đã được đưa ra bàn luận như vấn đề tiêm vắc xin, vấn đề xét nghiệm, việc tuân thủ 5K, sản xuất, lưu thông có điều kiện", ông Lê Mạnh Hà làm rõ.

Để phục vụ cho vấn đề trên, Công an thành phố cùng các sở, ngành, quận, huyện sẽ cập nhật các dữ liệu liên quan đến vấn đề tiêm ngừa vắc xin Covid-19, dữ liệu liên quan đến F0, dữ liệu về an sinh, xã hội vào cơ sở dữ liệu Quốc gia dân cư. Sau khi hệ thống quét mã QR tự động hoàn thiện, lực lượng công an sẽ nhận diện được người lưu thông đúng hay sai quy định mà không cần dùng đến giấy đi đường.

Mẫu giấy đi đường mới của TPHCM có hiệu lực đến ngày 6/9.

Để đạt mục tiêu trên, Công an TPHCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp cập nhật thông tin về người tiêm vắc xin, người bệnh, người khỏi bệnh vào dữ liệu của lực lượng công an. Ngoài ra, người dân cần tiêm vắc xin Covid-19 sớm nhất có thể để góp phần giúp các hoạt động sớm mở cửa trở lại.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM, cho biết trong 24 giờ qua, TPHCM ghi nhận thêm 4.104 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Ngành y thành phố đang điều trị 42.863 bệnh nhân. Trong đó, 2.969 bệnh nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, 2.789 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân cần can thiệp ECMO. Trong ngày 4/9, toàn địa bàn có 2.706 bệnh nhân xuất viện. Số trường hợp mắc Covid-19 tử vong đã giảm so với những ngày trước đó với 222 người. Trong ngày 4/9, thành phố đã thực hiện tiêm chủng 123.777 mũi vắc xin Covid-19. Trong đó, hơn 5,9 triệu người đã được tiêm mũi một, hơn 452.000 người được tiêm mũi 2, hơn 695.000 người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền đã được tiêm chủng.

