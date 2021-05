Người đàn ông tung tin "có thuốc nam trị Covid"

Dân trí Người đàn ông 32 tuổi đăng trong một diễn đàn có 340 nghìn thành viên về nội dung thông tin "có thuốc nam trị Covid".

Anh L.V.C. làm việc với công an về nội dung thông tin đăng tải không đúng sự thật (Ảnh công an cung cấp).

Ngày 17/5, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa mời anh L.V.C. (SN 1989, trú xã Tiên Kỳ, Tân Kỳ) để làm rõ thông tin sai sự thật mà anh này đăng tải trên facebook trước đó.

Theo thông tin công an cung cấp, người đàn ông 32 tuổi này đã đăng tải trong một diễn đàn có hơn 340 nghìn thành viên về thông tin liên quan đến việc điều trị Covid-19.

Cụ thể, anh C. đăng thông tin bản thân có thuốc nam trị Covid-19 mà chưa có người bị Covid-19 thử thuốc. Đây là phương thuốc được chế từ 6 loại lá vò lấy nước và uống trực tiếp. Bản thân anh này đã uống và "rất an toàn".

Làm việc với công an, anh L.V.C. trình bày phương thuốc này là nghe từ một người hàng xóm nói. Vì thiếu hiểu biết nên anh đã đăng tải bài viết trên lên mạng xã hội.

Sau khi được giải thích về nội dung đăng tải này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, anh C. nhận thức được hành vi của mình là sai.

"Anh C. là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, khi đăng tải nội dung trên không vì mục đích bán hàng hay vụ lợi. Sau khi làm việc với công an, anh C. nhận thức được hành vi sai phạm, gỡ bỏ nội dung đăng tải và ký cam kết không tái phạm nên cơ quan công an đang xem xét có xử phạt hành chính hay không", nguồn tin của Dân trí cho hay.

Hoàng Lam