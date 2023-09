Người đàn ông đi thể dục không về, thi thể được phát hiện dưới sông

Chiều 13/9, thông tin từ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 15h45 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Đ.Đ.L. (35 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An).

Sáng nay, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiếp nhận tin báo của gia đình anh L. về việc nghi ngờ người đàn ông này nhảy xuống sông Lam tự tử.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn triển khai tìm kiếm anh Đ.Đ.L (Ảnh: Chu Minh).

Theo thông tin gia đình cung cấp, anh L. đang điều trị căn bệnh trầm cảm. Người đàn ông này có lần nói với gia đình sẽ nhảy cầu tự tử.

Chiều ngày 12/9, anh L. đạp xe đi thể dục nhưng tối cùng ngày không thấy về. Gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện chiếc xe đạp anh L. sử dụng khi rời nhà và đôi dép để trên cầu Bến Thủy.

Hơn nửa ngày sau khi tổ chức tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phát hiện thi thể anh L. dưới chân cầu Bến Thủy, thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Hiện thi thể người đàn ông xấu số đã được đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình.